Видео - Джо Байден повредил ногу, играя со своей собакой

Кандидат от на пост президента от Демократической партии США получил травму ноги, поскользнувшись на траве.

КИШИНЕВ, 30 ноя - Sputnik. В минувшую субботу Байден подвернул ногу, играя со своей собакой Мейджором. Врач, проводивший первичный осмотр травмы политика, выявил только растяжение мышцы, однако направил его на дальнейшее обследование.

Проведенная компьютерная томография подтвердила наличие у Байдена двух небольших переломов стопы, сообщает РИА Новости.

"Компьютерная томография подтвердила нитевидные переломы боковой и средней клиновидных костей", – отметили врачи.

Теперь Байдену придется на протяжении нескольких недель ходить в специальном ботинке.

Телекомпания NBC опубликовала видеозапись, на которой видно, как политик выходит из ортопедического отделения в штате Делавэр в сопровождении нескольких человек. Байден идет к машине, не пользуясь ничьей помощью, однако заметно хромает.

NEW: @nbcnews photographer captures @JoeBiden leaving orthopedic office in Delaware where the president-elect was just treated for what his doctor called a sprained right ankle from a fall Saturday. pic.twitter.com/mTYee0BMur — Kelly O'Donnell (@KellyO) November 29, 2020

Соперник Байдена по президентской гонке, действующий президент США Дональд Трамп в своем аккаунте в Twitter поддержал оппонента, пожелав ему скорейшего выздоровления.

Выборы президента в США прошли 3 ноября, но их окончательные итоги официально пока не объявили. Байден, по предварительным данным, набрал до 306 выборщиков при необходимых 270. В последние дни сразу три ключевых штата — Пенсильвания (20 выборщиков), Мичиган (16) и Невада (шесть) — подтвердили победу Байдена.

Трамп не признает поражение и оспаривает его в судах ряда штатов, при этом он уже распорядился начать передачу власти демократу. Адвокат президента Руди Джулиани заявил, что нарушения в ходе голосования носили системный характер.

Члены коллегии выборщиков должны проголосовать 14 декабря. Следующего главу государства приведут к присяге 20 января.

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