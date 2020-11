Видео - Джо Байден повредил ногу, играя со своей собакой

КИШИНЕВ, 30 ноя - Sputnik. В минувшую субботу Байден подвернул ногу, играя со своей собакой Мейджором. Врач, проводивший первичный осмотр травмы политика, выявил только растяжение мышцы, однако направил его на дальнейшее обследование.

Проведенная компьютерная томография подтвердила наличие у Байдена двух небольших переломов стопы, сообщает РИА Новости.

Теперь Байдену придется на протяжении нескольких недель ходить в специальном ботинке.

Телекомпания NBC опубликовала видеозапись, на которой видно, как политик выходит из ортопедического отделения в штате Делавэр в сопровождении нескольких человек. Байден идет к машине, не пользуясь ничьей помощью, однако заметно хромает.

NEW: @nbcnews photographer captures @JoeBiden leaving orthopedic office in Delaware where the president-elect was just treated for what his doctor called a sprained right ankle from a fall Saturday. pic.twitter.com/mTYee0BMur