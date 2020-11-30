Производители "Спутник V" смогут обеспечить вакциной РФ и ближнее зарубежье

Эксперты заверяют, что в России хватит производственных мощностей для обеспечения вакциной от COVID-19 населения страны и соседних государств.

КИШИНЕВ, 30 ноя - Sputnik. Производители вакцины от коронавируса "Спутник V" рассчитывают в первую очередь на отечественные производственные ресурсы, которые способны покрыть потребность в препарате не только в России, но и за рубежом.

"То, что хватит наших производственных мощностей на Российскую Федерацию и, наверное, на ближайшие какие-то страны, в этом сомневаться не нужно", - заявил один из организаторов клинических испытаний вакцины "Спутник V", директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Минздрава России Вадим Тарасов.

Он уточнил, что выход на максимально масштабный объем производства вакцины следует ожидать уже к весне, сообщает РИА Новости.

"Спутник V", первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса, была разработана Центром им. Н.Ф. Гамалеи. На сегодняшний день препарат близок к окончанию третьей фазы испытаний и к началу массового производства.

Клинические исследования "Спутник V" проводятся не только в России, но также в Белоруссии, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Индии, Бразилии и других странах. Всего в испытаниях участвуют около 40 тысяч добровольцев.

"Спутник V" входит в список 10 разрабатываемых в мире вакцин Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые наиболее близки к окончанию третьей фазы клинических испытаний и к началу массового производства.

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