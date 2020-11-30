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Вакцина против новой коронавирусной инфекции

Еврокомиссия ограничила использование российской вакцины от COVID-19 в Европе

РФПИ и Центр имени Гамалеи
Общество
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Тема:
Коронавирус в ноябре 2020 (135)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201130/32703837/evrokomissiya-ogranichila-ispolzovanie-russian-vaccine-ot-covid-19-v-europe.html

Еврочиновники отдали предпочтение вакцинам, одобреным Европейским агентством по лекарственным средствам.

КИШИНЕВ, 30 ноя - Sputnik. Страны-члены ЕС могут сами решать вопрос об использовании средств от коронавируса на своей территории. Тем не менее, решение одной из стран использовать российскую вакцину не означает, что другие страны Евросоюза тоже отдадут предпочтение ей.

Так, решение властей Венгрии принять участие в испытаниях "Спутник V" не будет распространяться на весь Евросоюз, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Европейской комиссии.

Президент РФ В. Путин принял участие в саммите Группы двадцати
© Sputnik / Алексей Никольский
Видео - Путин: Россия готова предоставить вакцину от COVID-19 всем странам

"ЕС считает предпочтительным, чтобы все вакцины, которые предлагаются европейским гражданам, были одобрены Европейским агентством по лекарственным средствам. Но в рамках срочной процедуры государство может в экстренном порядке разрешить использование на своей территории вакцины и ее распространение среди своих граждан", — цитирует представителя ЕК РИА Новости.

При этом, страна, принявшая решение об использовании какой-либо вакцины, сама несет ответственность за принятое ею решение. Поэтому заключение, которое дадут венгерские ученые по результатам испытаний российского препарата, будет действовать только на территории самой Венгрии.

"Если эта вакцина разрешена к применению властями Венгрии, то речь идет только о применении на территории Венгрии", — заключил представитель ЕК.

Венгрия первой из стран Евросоюза решила закупить и провести испытания российской вакцины от коронавируса. Специалисты проведут лабораторные и клинические испытания, после чего дадут заключение о ее использовании и лицензировании на территории страны.

В начале ноября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто провел переговоры с главой Минпромторга Денисом Мантуровым, после которых стало известно, что Россия также обсуждает производство в Венгрии российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Венгрия первой в ЕС получила российскую вакцину от коронавируса “Спутник V”.
© Ruptly
Венгрия первой в ЕС получила российскую вакцину от коронавируса “Спутник V”

"Спутник V", первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса, была разработана Центром им. Н.Ф. Гамалеи. На сегодняшний день препарат близок к окончанию третьей фазы испытаний и к началу массового производства.

Клинические исследования "Спутник V" проводятся не только в России, но также в Белоруссии, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Индии, Бразилии и других странах. Всего в испытаниях участвуют около 40 тысяч добровольцев.

"Спутник V" входит в список 10 разрабатываемых в мире вакцин Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые наиболее близки к окончанию третьей фазы клинических испытаний и к началу массового производства.

Первый промежуточный анализ данных третьей фазы испытаний в России показал эффективность на уровне 92%.

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Тема:
Коронавирус в ноябре 2020 (135)

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