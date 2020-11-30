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Металлический монолит, обнаруженный в пустыне штата Юта, США

В Румынии нашли необычный монолит, почти как в США

© AFP 2020 / Utah Department of Public Safety
Общество
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Sputnik Молдова
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Ранее подобный странный объект был обнаружен исследователями дикой фауны в штате Юта, объяснить его происхождение пока не может никто.

КИШИНЕВ, 30 ноя — Sputnik. На этот раз странный металлический столб обнаружен на востоке Румынии, пишет РИА Новости со ссылкой на издание Daily Mail.

Объект, найденный 26 ноября, расположен на холме в районе города Пьятра-Нямц в нескольких метрах от руин дакийской крепости Петродава.

​Представитель ведомства по вопросам культуры и исторического наследия жудеца Нямц Роксана Жосану заявила, что власти изучают "странное возникновение" монолита высотой около четырех метров.

На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что сотрудники департамента общественной безопасности американского штата Юта обнаружили в пустыне сооружение из блестящего металла высотой в два человеческих роста. Через несколько дней монолит исчез. По данным местного бюро по землеустройству, "незаконно установленная конструкция, именуемая "монолитом", была удалена... неизвестной стороной".

Конструкция в Румынии, в отличие от американского варианта, представляет собой не прямоугольник, а прямоугольную трапецию со скошенной вершиной. Кроме того, его поверхность покрывают "узоры".

Ранее СМИ отмечали, что находка в пустыне Юты похожа на инопланетный обелиск из фильма Стэнли Кубрика "Космическая Одиссея 2001 года". Предполагалось, что это арт-объект.

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