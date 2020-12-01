Специалист рассказала, передаются ли антитела к COVID-19 от матери ребенку

КИШИНЕВ, 1 дек - Sputnik. Антитела к коронавирусной инфекции способны передаваться от матери к ребенку при грудном вскармливании, но они быстро разрушаются, поэтому малыш защищен только пока получает грудное молоко. Такое заявление сделала РИА Новости замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
"Антитела к SARS-CoV2 IgG и IgA могут выявляться в грудном молоке матери, перенесшей COVID-19. Антитела от матери c грудным молоком также могут передаваться младенцам, но они быстро разрушаются. Поэтому ребенок теоретически может иметь какую-то защиту от COVID-19, пока получает грудное молоко", - сказала Пшеничная.
Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, во вторник утром количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 63,2 миллиона. При этом, выздоровели свыше 40,5 миллиона из них, а свыше 1,4 миллиона скончались.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>