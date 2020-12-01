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Лаборатория для проведения тестов на антитела к коронавирусу

Специалист рассказала, передаются ли антитела к COVID-19 от матери ребенку

© Sputnik / Aram Nersesyan
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201201/32708489/spetsialist-rasskazala-peredayutsya-li-antitela-k-covid19-ot-materi-rebenku.html

Медики уже выявляли антитела к коронавирусной инфекции у здоровых младенцев, рожденных от матерей, перенесших COVID-19.

КИШИНЕВ, 1 дек - Sputnik. Антитела к коронавирусной инфекции способны передаваться от матери к ребенку при грудном вскармливании, но они быстро разрушаются, поэтому малыш защищен только пока получает грудное молоко. Такое заявление сделала РИА Новости замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Антитела к SARS-CoV2 IgG и IgA могут выявляться в грудном молоке матери, перенесшей COVID-19. Антитела от матери c грудным молоком также могут передаваться младенцам, но они быстро разрушаются. Поэтому ребенок теоретически может иметь какую-то защиту от COVID-19, пока получает грудное молоко", - сказала Пшеничная.

Медицина
© Sputnik / Mihai Caraus
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По ее словам, эпизоды обнаружения антител к коронавирусной инфекции у здоровых младенцев, рожденных от матерей, перенесших COVID-19, известны. Как правило, регистрируемое скорое снижение титров антител к SARS-CoV2 у таких новорожденных доказывает, что это материнские антитела, пояснила Пшеничная.

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, во вторник утром количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 63,2 миллиона. При этом, выздоровели свыше 40,5 миллиона из них, а свыше 1,4 миллиона скончались.

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