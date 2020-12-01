Власти Филиппин закупят российскую вакцину "Спутник V"

Власти Филиппин намерены провести вакцинацию 60 миллионов граждан страны от COVID-19, чтобы добиться коллективного иммунитета

КИШИНЕВ, 1 дек - Sputnik. Власти Филиппин закупят вакцины от COVID четырех компаний, в том числе речь идет о российской вакцине "Спутник V", разработанной НИЦЭМ имени Гамалеи. Об этом сообщил телеканал CNN Philippines, ссылаясь на заявление пресс-секретаря главы государства Гарри Роке.

Как заявил Роке во вторник, цитируя информацию от координатора программы вакцинации Филиппин Карлито Галвеса, помимо российского препарата, власти страны закупят вакцины у китайской компании Sinovac, американской Pfizer, британской AstraZeneca.

"Галвес сообщил, что мы будем использовать (вакцины, разработанные) Sinovac, AstraZeneca, Pfizer и НИЦЭМ имени Гамалеи", - приводит телеканал слова Роке.

Исполнительный директор филиппинского фонда вакцинации Лулу Браво сообщила, что производители Sinovac и "Спутник V" еще не раскрыли данные, связанные с заключительным этапом клинических испытаний. "Они еще не представили результаты третьей фазы своих испытаний. Непросто принять решение, если вы не видели полных научных данных", - заявила она.

Ранее сообщалось, что власти Филиппин намерены провести вакцинацию 60 миллионов граждан страны от COVID-19, чтобы добиться коллективного иммунитета, на это правительству понадобится более 73,2 миллиарда филиппинских песо (1,5 миллиарда долларов США). Также сообщалось, что Филиппины планируют получить первую партию вакцин от COVID-19 во втором квартале 2021 года.

На прошлой неделе власти Филиппин при участии частных компаний заключили соглашение с британской AstraZeneca о закупке 2,6 миллиона доз вакцины от COVID-19.

"Спутник V", первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса, была разработана Центром им. Н.Ф. Гамалеи. На сегодняшний день препарат близок к окончанию третьей фазы испытаний и к началу массового производства. Клинические исследования "Спутник V" проводятся не только в России, но также в Белоруссии, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Индии, Бразилии и других странах. Всего в испытаниях участвуют около 40 тысяч добровольцев.

"Спутник V" входит в список 10 разрабатываемых в мире вакцин Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые наиболее близки к окончанию третьей фазы клинических испытаний и к началу массового производства.

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