Парламент Франции на фоне протестов изменит спорную статью закона о безопасности

КИШИНЕВ, 1 дек – Sputnik. Парламентское большинство французского законодательного собрания выступило с инициативой по изменению текста статьи 24 законопроекта "О глобальной безопасности", недовольство принятия которого вызвало волну протестов в стране.
Инициативу о тотальной переработке статьи поддержали также депутаты других парламентских фракций, сообщает РИА Новости.
"Чтобы снять все сомнения, сегодня мы считаем необходимым прояснить юридический механизм, принятый в первом чтении. Мы предложим полную переработку статьи 24", - сказал лидер парламентской фракции партии "Вперед, республика" Кристоф Кастанер.
"Баланс, который мы искали в этой 24-й статье, не был единогласно воспринят", - добавил Кастанер.
В конце ноября нижняя палата парламента Франции приняла в первом чтении законопроект "О глобальной безопасности".
Камнем преткновения стала 24-я статья проекта, которая предусматривает тюремные сроки и штрафы за распространение "изображения лица или другого элемента идентификации" полицейского, жандарма "с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности".
В минувшую субботу в 70 городах Франции прошли акции протеста, участники которых выступали против законопроекта "О глобальной безопасности" в том виде, в каком он был принят парламентом. Акция в Париже сопровождалась масштабными беспорядками.
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