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Акция протеста в Париже

Парламент Франции на фоне протестов изменит спорную статью закона о безопасности

© Sputnik / Dominique Boutin
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201201/32713156/parlament-france-perepishet-na-volne-protestov-spornuyu-statyu-zakona-o-bezopasnosti.html

Французские законодатели планируют полностью переписать статью закона, которая касается проведения фото- и видеосъемки полицейских, ведь именно она вызывала больше всего критики и стала причиной масштабных протестов.

КИШИНЕВ, 1 дек – Sputnik. Парламентское большинство французского законодательного собрания выступило с инициативой по изменению текста статьи 24 законопроекта "О глобальной безопасности", недовольство принятия которого вызвало волну протестов в стране.

Инициативу о тотальной переработке статьи поддержали также депутаты других парламентских фракций, сообщает РИА Новости.

"Чтобы снять все сомнения, сегодня мы считаем необходимым прояснить юридический механизм, принятый в первом чтении. Мы предложим полную переработку статьи 24", - сказал лидер парламентской фракции партии "Вперед, республика" Кристоф Кастанер.

© AP Photo / Francois Mori
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Он также пояснил, что принятие этой статьи нижней палатой было призвано обеспечить более эффективную защиту сил правопорядка и "сохранить без каких-либо оговорок свободу прессы и свободу информирования". Вместе с тем текст этой статьи вызвал массовое недопонимание в обществе, что и заставило законодателей еще раз вернуться к ней.

"Баланс, который мы искали в этой 24-й статье, не был единогласно воспринят", - добавил Кастанер.

В конце ноября нижняя палата парламента Франции приняла в первом чтении законопроект "О глобальной безопасности".

Камнем преткновения стала 24-я статья проекта, которая предусматривает тюремные сроки и штрафы за распространение "изображения лица или другого элемента идентификации" полицейского, жандарма "с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности".

Французский полицейский, архивное фото
© REUTERS / Charles Platiau
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Журналистские профсоюзы и оппозиция выступили против принятия этой нормы, утверждая, что она может нанести серьезный ущерб свободе слова. В условиях действия этой статьи ни журналисты, ни обычные граждане не смогут больше фиксировать допущенные сотрудниками правоохранительных органов нарушения во время манифестаций.

В минувшую субботу в 70 городах Франции прошли акции протеста, участники которых выступали против законопроекта "О глобальной безопасности" в том виде, в каком он был принят парламентом. Акция в Париже сопровождалась масштабными беспорядками.

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