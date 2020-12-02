Что мешает нормальному усвоению глюкозы: ответ ученых

Ученые выяснили, что у мышей с ожирением или диабетом второго типа глюкоза активирует иной, чем у здоровых животных, метаболический путь.

КИШИНЕВ, 2 дек — Sputnik. Лишний вес изменяет реакцию клеток на глюкозу - такие результаты исследователи опубликовали в журнале Science Signaling.

Мыши из двух опытных групп, участвовавших в эксперименте, пили сладкую воду, а через некоторое время у них брали образцы крови и клеток печени — основного места метаболизма глюкозы как у мышей, так и у людей.

Исследователи использовали широкий спектр экспериментов, отмечает РИА Новости, чтобы идентифицировать молекулы, которые изменяются в ответ на глюкозу.

Цветовое кодирование молекул, реагирующих на глюкозу, выявило совершенно разные пути передачи сигналов у здоровых или страдающих ожирением мышей.

Здоровые мыши быстро реагировали на глюкозу, используя ферменты и метаболиты, образующиеся как побочные продукты метаболизма глюкозы, и возвращались к нормальному уровню сахара в крови примерно за час.

А у тучных мышей большая часть этого быстрого ответа отсутствовала. Вместо этого они полагались на гораздо более медленный метаболический путь, основанный на изменении экспрессии генов, и сахар в крови у них оставался повышенным в течение нескольких часов.

На то, чтобы завершить эксперимент и систематизировать данные, ученым потребовалось порядка четырех лет.

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