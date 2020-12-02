Елочные шары в масках от COVID-19 выпустили в России

Необычные елочные игрушки "на злобу дня" решили выпустить на одной из фабрик Красноярска, теперь они разлетаются, как горячие пирожки.

КИШИНЕВ, 2 дек — Sputnik. Коллекцию шаров в масках от коронавируса создал коллектив красноярской фабрики елочных игрушек "Бирюсинка", пишет РИА Новости.

Новинка стала очень востребованной, и сотрудники предприятия теперь спешат удовлетворить растущий покупательстский спрос. Как сообщил агентству заместитель руководителя фабрики Артем Денисович, все игрушки изготавливаются вручную.

"Символы года мы выпускали постоянно, ассортимент ежегодно обновляем, вот, здесь решили обыграть это дело с маской. Именно на них большой спрос, прямо небывалый", - рассказал он, подчеркнув, что заказы поступают со всех регионов России.

По словам Денисовича, в настоящее время фабрика планирует выпускать порядка 100-120 игрушек в день, цены на них "довольно демократичные". Всего в ассортименте фабрики более 250 елочных украшений. Новогодняя коллекция обновляется ежегодно, к разработке специалисты приступают уже с февраля.

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