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Российская вакцина от коронавируса Спутник V

Презентация российской вакцины "Спутник V" пройдет в ООН

© Sputnik / Viktor Tolochko
Общество
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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (6)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201202/32727391/prezentatsiya-rossiyskoy-vaktsiny-sputnik-V-proydet-v-OON.html

Мероприятие намечено на второе декабря, в нем, в частности, примут участие глава российского минздрава и постпред РФ при ООН.

КИШИНЕВ, 2 дек — Sputnik. Информацию о предстоящей презентации РИА Новости представил пресс-секретарь постоянного представительства Федор Стржижовский.

"В мероприятии примут участие глава Минздрава Российской Федерации Михаил Мурашко, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев", — сообщил он.

Производство вакцины от COVID-19
© Sputnik / AFK Sistema
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По словам Стржижовского, виртуальное мероприятие "Спутник V: вакцина от COVID-19" пройдет на полях специальной сессии Генассамблеи ООН. На заседании представят более детальную информацию о российском препарате, пояснил собеседник агентства.

"Спутник V", первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса, была разработана Центром им. Н.Ф. Гамалеи. На сегодняшний день препарат близок к окончанию третьей фазы испытаний и к началу массового производства. Клинические исследования "Спутник V" проводятся не только в России, но также в Белоруссии, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Индии, Бразилии и других странах. Всего в испытаниях участвуют около 40 тысяч добровольцев.

"Спутник V" входит в список 10 разрабатываемых в мире вакцин Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые наиболее близки к окончанию третьей фазы клинических испытаний и к началу массового производства.

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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (6)

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