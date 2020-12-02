Президент РФ - о поставках и производстве в странах ОДКБ вакцины "Спутник V"

Российский лидер на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ рассказал о работе над поставками вакцины "Спутник V" в государства-участники Договора о коллективной безопасности.

КИШИНЕВ, 2 дек — Sputnik. Вопрос поставок в государства ОДКБ вакцины "Спутник V" от коронавируса и ее производства там в настоящее время прорабатывается. Об этом президент России Владимир Путин заявил в рамках саммита ОДКБ.

"В настоящее время прорабатываются вопросы поставок в государства ОДКБ российской вакцины "Спутник V" и ее возможного совместного производства в ваших странах, уважаемые коллеги", - отметил российский лидер.

Как пишет РИА Новости, по словам Путина, это касается и двух других российских вакцин, в том числе "ЭпиВакКороны", которая также прошла регистрацию.

В этом контексте президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в самое ближайшее время в стране будет построен завод по производству российской вакцины против коронавируса.

Ранее, 11 ноября, Токаев и Путин провели телефонный разговор. Президент Казахстана позже заявил, что договорился с российским лидером о строительстве в республике завода по производству российской вакцины от коронавируса. Министр здравоохранения страны Алексей Цой сообщал, что Казахстан подыскивает производственную площадку для выпуска российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V", производство может быть налажено на действующем фармпредприятии в республике.

"Спутник V", первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса, была разработана Центром им. Н.Ф. Гамалеи. На сегодняшний день препарат близок к окончанию третьей фазы испытаний и к началу массового производства. Клинические исследования "Спутник V" проводятся не только в России, но также в Белоруссии, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Индии, Бразилии и других странах. Всего в испытаниях участвуют около 40 тысяч добровольцев.

"Спутник V" входит в список 10 разрабатываемых в мире вакцин Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые наиболее близки к окончанию третьей фазы клинических испытаний и к началу массового производства.

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