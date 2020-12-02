Путин призвал ОДКБ к солидарности в сохранении исторической правды

Президент России Владимир Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил о необходимости солидарности в сохранении памяти о победе в Великой Отечественной войне.

КИШИНЕВ, 2 дек — Sputnik. Выступая на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, глава российского государства упомянул резолюцию о борьбе с героизацией нацизма, выдвинутую Россией на ГА ООН, авторами которой стали все страны-члены ОДКБ.

"Мы признательны союзникам по организации за поддержку выдвинутых Россией на международных площадках инициатив по сохранению исторической правды и противодействию оправданию нацизма в любых его проявлениях. Все члены ОДКБ стали соавторами российского проекта соответствующей резолюции Генеральной ассамблеи ООН", - заявил Путин.

Он также подчеркнул, что необходимо и далее действовать солидарно, защищая память о великой победе и подвиге народов.

"Подвиге наших народов, ценой огромных и невосполнимых жертв которых был спасен мир от нацизма. Это не только дань уважения тем, кто сражался с врагом, но и четкий сигнал всему международному сообществу о сплоченности государств-членов нашей организации и их решимости вместе отстаивать мир и безопасность", - заключил Путин.

Резолюция о борьбе с героизацией нацизма была принята путем голосования на пленарном заседании 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, по инициативе России.

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