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Президент РФ Владимир Путин.

Путин призвал ОДКБ к солидарности в сохранении исторической правды

© Sputnik / Алексей Дружинин
Общество
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Тема:
Наследники великой Победы (476)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201202/32729775/putin-prizval-odkb-k-solidarnosti-v-sokhranenii-istoricheskoy-pravdy.html

Президент России Владимир Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил о необходимости солидарности в сохранении памяти о победе в Великой Отечественной войне.

КИШИНЕВ, 2 дек — Sputnik. Выступая на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, глава российского государства упомянул резолюцию о борьбе с героизацией нацизма, выдвинутую Россией на ГА ООН, авторами которой стали все страны-члены ОДКБ.

Нюрнбергский процесс. 20 ноября 1945 года — 1 октября 1946 года. Выступает главный обвинитель от СССР Роман Андреевич Руденко.
© Sputnik / Евгений Халдей
Оправдание и героизация нацизма недопустимы - заявление

"Мы признательны союзникам по организации за поддержку выдвинутых Россией на международных площадках инициатив по сохранению исторической правды и противодействию оправданию нацизма в любых его проявлениях. Все члены ОДКБ стали соавторами российского проекта соответствующей резолюции Генеральной ассамблеи ООН", - заявил Путин.

Он также подчеркнул, что необходимо и далее действовать солидарно, защищая память о великой победе и подвиге народов.

"Подвиге наших народов, ценой огромных и невосполнимых жертв которых был спасен мир от нацизма. Это не только дань уважения тем, кто сражался с врагом, но и четкий сигнал всему международному сообществу о сплоченности государств-членов нашей организации и их решимости вместе отстаивать мир и безопасность", - заключил Путин.

Резолюция о борьбе с героизацией нацизма была принята путем голосования на пленарном заседании 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, по инициативе России. 

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Тема:
Наследники великой Победы (476)

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