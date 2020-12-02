В России одобрили закон об экзамене по русскому языку для мигрантов

Закон о едином подходе к проведению комплексного экзамена по русскому языку и истории России для мигрантов был одобрен в среду в Совете Федерации РФ.

КИШИНЕВ, 2 дек — Sputnik. Документ предусматривает, что проведение комплексного экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ для иностранцев, а также выдача соответствующих сертификатов будет осуществляться образовательными организациями, которые уполномочены проводить тестирование по этим дисциплинам.

Срок действия сертификата устанавливается в зависимости от того, в каких целях он затребован: три года – для получения разрешения на временное проживание, разрешения на работу либо патента, и бессрочно – для получения вида на жительство, сообщает РИА Новости.

Закон также нормирует уровень знаний истории России и основ законодательства РФ, а также владения русским языком как иностранным в зависимости от цели иностранного гражданина - трудовая деятельность, временное или постоянное проживание.

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