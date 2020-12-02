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Вакцинация добровольцев против COVID-19 в Москве

Вакцинация против коронавируса в России начнется со следующей недели

© Sputnik / Владимир Песня
Общество
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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (10)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201202/32734118/vaktsinatsiya-protiv-koronavirusa-v-russia-nachnetsya-so-sleduyuschey-nedeli.html

Президент России поручил вице-премьеру по вопросам социальной политики Татьяне Голиковой начать масштабную иммунизацию населения.

КИШИНЕВ, 2 дек — Sputnik. Путин уточнил количество уже произведенных доз вакцины, а также оценил темпы производства препаратов от COVID-19, которые ранее обсуждал с Голиковой и главой правительства Михаилом Мишустиным.

"Знаю, что уже более двух миллионов доз у нас произведено или будет произведено в ближайшие несколько дней, достигнет такого уровня производство первой зарегистрированной в мире вакцины против коронавирусной инфекции "Спутник V". Это дает нам возможность начать если не массовую, то масштабную вакцинацию и, конечно, как и договаривались, прежде всего двух групп риска — это врачей и учителей", — отметил Путин.

Производство вакцины Спутник V
© Photo : Russian Direct Investment Fund
Производители "Спутник V" смогут обеспечить вакциной РФ и ближнее зарубежье
Также российский президент в ходе видеоконференции, посвященной открытию многофункциональных медцентров Минобороны, выразил уверенность в том, что российская промышленность готова к масштабной вакцинации, сообщает РИА Новости.

Голикова, в свою очередь, сообщила, что в стране есть возможности "начать масштабную вакцинацию уже в декабре". На данный момент идет исследование приоритетных групп населения, и уже в ближайшее время должна завершиться вся подготовительная работа к началу вакцинации от коронавируса.

"Давайте <...> сделаем этот первый шаг", — сказал Путин.

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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (10)

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