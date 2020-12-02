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Госпиталь COVID-19.

Врачи назвали семь симптомов "затяжного" COVID-19

© Sputnik / Илья Питалев
Общество
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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (12)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201202/32734864/vrachi-nazvali-sem-simptomov-zatyazhnogo-covid-19.html

Британские медики перечислили симптомы, наличие которых свидетельствует о том, что пациент переживает "долгоиграющую" форму COVID-19.

КИШИНЕВ, 2 дек – Sputnik. В исследовании, опубликованном в British Heart Foundation медики отмечают, что долгосрочные негативные последствия инфицирования коронавирусом нового типа были выявлены не только у пациентов, нуждавшихся в госпитализации, сообщает РИА Новости.

Вместе с тем такие затяжные эффекты могут причинить серьезный вред здоровью, из-за обширного поражения внутренних органов.

Всего специалисты выявили семь симптомов такого тяжелого течения COVID-19:

Медики особо отметили, что в течении "затяжного" COVID-19 у пациентов могут наступать временные улучшения, однако позже признаки заболевания снова дают о себе знать.

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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (12)

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