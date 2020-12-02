Врачи назвали семь симптомов "затяжного" COVID-19

КИШИНЕВ, 2 дек – Sputnik. В исследовании, опубликованном в British Heart Foundation медики отмечают, что долгосрочные негативные последствия инфицирования коронавирусом нового типа были выявлены не только у пациентов, нуждавшихся в госпитализации, сообщает РИА Новости.
Вместе с тем такие затяжные эффекты могут причинить серьезный вред здоровью, из-за обширного поражения внутренних органов.
Всего специалисты выявили семь симптомов такого тяжелого течения COVID-19:
- усталость;© Sputnik / Aram Nersesyan
- одышка;
- беспокойство и депрессия;
- учащенное сердцебиение;
- боли в груди;
- боль в мышцах и суставах;
- неспособность мыслить четко или сосредоточиться, так называемый "мозговой туман".
Медики особо отметили, что в течении "затяжного" COVID-19 у пациентов могут наступать временные улучшения, однако позже признаки заболевания снова дают о себе знать.
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