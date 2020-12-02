"Спутник V" на орбите: российскую вакцину представили в ООН

На виртуальной презентации шла речь об испытаниях препарата, его цене, будущих объемах производства и сотрудничестве с зарубежными партнерами.

КИШИНЕВ, 2 дек — Sputnik. Постпредство России при ООН и Минздрав провели презентацию вакцины от коронавируса "Спутник V" на полях специальной сессии Генассамблеи Организации Объединенных Наций.

На виртуальном мероприятии "Спутник V: вакцина от COVID-19" шла речь об испытаниях препарата, его цене, будущих объемах производства и сотрудничестве с зарубежными партнерами. Подробности — в материале РИА Новости.

"Главный кандидат"

Как заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, в пострегистрационных испытаниях вакцины приняли участие более 40 тысяч человек. Они проходят в России, Белоруссии, Индии, ОАЭ и Венесуэле, кроме того, обсуждается проведение испытаний в Бразилии и других странах.

"В данный момент она (вакцина. — ред.) в ряду главных кандидатов-вакцин, приближающихся к завершению клинических испытаний и началу массового производства", — сказал Мурашко, добавив, что "Спутник V" показал "мощный иммунный ответ и ответ антител".

Глава Минздрава заявил, что клинические испытания препарата еще продолжаются, однако уже более 100 тысяч россиян из групп риска были вакцинированы.

Производство вакцины

По словам Мурашко, "Спутник V" начали доставлять во все регионы страны, чтобы в ближайшее время запустить кампанию по массовой вакцинации.

Министр добавил, что Россия планирует увеличить производство вакцины препарата по стране и в целом по всему мир.

Как сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, РФПИ подал заявку на одобрение "Спутник V" в 40 странах и работает с регуляторами в этих странах.

"Я думаю, очень важно, чтобы эти решения принимались не из политических соображений", — заметил он.

Дмитриев также подчеркнул, что государствам важно иметь у себя портфель различных вакцин.

Как сообщил глава РФПИ, к марту объем производства на зарубежных площадках составит как минимум 40 миллионов доз в месяц — для 40 миллионов человек.

"Мы ожидаем гораздо больших объемов, но это прогноз на настоящий момент", — уточнил он.

Когда российские производители удовлетворят спрос на внутреннем рынке, РФПИ рассмотрит вопрос поставок вакцины на экспорт, заметил Дмитриев. Заявки на приобретение свыше 1,2 миллиарда доз "Спутника V" поступили от более чем 50 стран.

О цене

"Наша вакцина будет стоить менее 10 долларов за дозу, что гораздо дешевле некоторых вакцин на основе мРНК (вакцина "Спутник V" создана на основе аденовируса человека. — ред.) Мы сфокусированы на том, чтобы сделать эту вакцину доступной для мира, и она будет продаваться во всех странах по одинаковой цене", — заявил Дмитриев

Вакцина состоит из двух доз. Как ранее отмечали разработчики, таким образом, стоимость "Спутник V" будет как минимум в два раза дешевле вакцин на основе мРНК со сходной эффективностью.

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