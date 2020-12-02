Бытовая техногенная катастрофа: мужчина погиб при возгорании самогонного аппарата

Площадь пожара оказалась небольшой, взрыва не произошло, но главная опасность таилась в продуктах сгорания.

КИШИНЕВ, 2 дек – Sputnik. Житель поселка Новые Углы, входящего в состав Череповца, скончался от отравления угарным газом после того, как в его квартире на плите загорелся самогонный аппарат, сообщило управление МЧС РФ по Вологодской области.

Как уточняет ведомство, сообщение о пожаре поступило днем во вторник. Как выяснилось, в одной из квартир пятиэтажного дома произошло возгорание самогонного аппарата. Площадь пожара, повредившего внутреннюю отделку кухни, составила 1 квадратный метр.

"Причина - собственник квартиры, мужчина 1959 года рождения, оставил без присмотра на включенной газовой плите самогонный аппарат. Собственник умер в машине скорой помощи", - говорится в сообщении.

Мужчина скончался от отравления продуктами горения, информирует МЧС по региону.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova