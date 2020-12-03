ВОЗ опубликовала новые рекомендации по ношению масок

КИШИНЕВ, 3 дек — Sputnik. Среди новых рекомендаций специалистов – не надевать маски при активных занятиях спортом. Более эффективным будет соблюдение дистанции хотя бы в 1 метр и тщательное проветривание помещения.

Также следует отказаться от использования масок с клапанами, которые не позволяют нормально дышать и не фильтруют выдыхаемый воздух, сообщает РИА Новости. Наиболее оптимальны трехслойные маски, сделанные из дышащих тканей.

Маски нужно носить не только в помещениях, но и на улице, в случае, если невозможно соблюдать минимальную дистанцию между людьми.

Внутри помещений также следует использовать средства защиты, особенно если они плохо проветриваются, что часто бывает зимой. Но даже если вентиляция хорошая, маску все же лучше надевать, если держаться на расстоянии от других людей нет возможности.

ВОЗ также рекомендует носить маску дома, если вы принимаете гостей и не можете соблюдать с ними дистанцию, или помещение не проветривается.

В новых рекомендациях специалисты не советуют пользоваться защитными лицевыми экранами из пластика. Такой экран может защитить только глаза, но не спасет от брызг во время кашля или чихания. В случае, если вы все-таки решите использовать экран, он должен быть специальной конструкции, позволяющей закрывать подбородок и боковые стороны лица.

Все перечисленные рекомендации распространяется как на взрослых, так и на детей старше 12 лет.

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