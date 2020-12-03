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Первая в мире вакцина от коронавируса

Стало известно, когда вакцина "Спутник V" будет доступна для других стран

© Photo : РФПИ и Центр имени Гамалеи
Общество
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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (14)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201203/32737220/stalo-izvestno-kogda-vaktsina-Sputnik-V-budet-dostupna-dlya-drugikh-stran.html

Российский фонд прямых инвестиций назвал сроки, когда произведенный в РФ препарат смогут использовать для вакцинации другие государства.

КИШИНЕВ, 3 дек – Sputnik. Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" будет доступна для других государств с начала 2021 года. Заявление главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, озвученного им в ходе презентации вакцины в рамках мероприятия на полях специальной сессии ГА ООН, цитирует РИА Новости.

"В соответствии с духом партнерства "Спутник V" будет доступен другим странам для проведения массовых вакцинаций с начала следующего года", - сказал Дмитриев.

По его словам, идет процесс налаживания партнерства. "Мы хотим делиться нашей технологией со всеми заинтересованными странами", - добавил Дмитриев.

Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке.
© Sputnik / Sergey Guneev
"Спутник V" на орбите: российскую вакцину представили в ООН

"Спутник V", первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса, была разработана Центром им. Н.Ф. Гамалеи. На сегодняшний день препарат близок к окончанию третьей фазы испытаний и к началу массового производства. Клинические исследования "Спутник V" проводятся не только в России, но также в Белоруссии, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Индии, Бразилии и других странах. Всего в испытаниях участвуют около 40 тысяч добровольцев.

"Спутник V" входит в список 10 разрабатываемых в мире вакцин Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые наиболее близки к окончанию третьей фазы клинических испытаний и к началу массового производства.

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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (14)

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