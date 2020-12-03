Пока все спали: запреты в Италии, последний наказ Марадоны и землетрясения

Обзор самых интересных событий за ночь - в подборке Sputnik Молдова: теперь вы точно ничего не пропустите.

КИШИНЕВ, 3 дек – Sputnik. Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца озвучил нерадостную для жителей страны новость: в Рождество и на Новый год поездки по стране запрещены. Мера обусловлена борьбой с распространением коронавируса, пишет iz.ru.

Издание Corriere della Sera цитирует чиновника, который объявляет об антиковидных шагах без особого энтузиазма:

"К приближающимся праздникам нужно отнестись со всей серьезностью, если мы не хотим новых ограничений в период с января по февраль. Без значительных ограничений передвижения, строгого соблюдения правил безопасности сосуществование с вирусом обречено на провал. Поэтому нужны четкие и жесткие меры".

Так что на праздники в Италии будут запрещены перемещения между странами, а 25 и 26 декабря и 1 января — и между городами.

Министр также сообщил, что правительство страны объявило о намерении "ограничить собрания", особенно на туристических курортах, в связи с праздниками и сохранить комендантский час.

По завету короля футбола

Портал Football italia со ссылкой на телепрограмму Secretos Verdaderos опубликовал последнее сообщение, которое легенда "Барселоны" и "Наполи", бывший игрок сборной Аргентины и просто - король футбола Диего Марадона оставил незадолго до своей безвременной кончины.

Издание отмечает, что Марадона с уважением относился к нынешнему избраннику своей бывшей жены. Вероника Орхеда родила прославленному футболисту сына, однако волею судьбы воспитанием Диего Фернандо занялся именно отчим.

Незадолго до того, как Марадона почувствовал недомогание, мужчины пообщались в WhatsApp.

"Заботься об Орхеде и о моем ангеле Диего, которому нет равных. У меня много сыновей, но этот избавит меня от последних седых волос", — написал футболист.

Видео - Памяти Диего Марадоны>>>

Диего Марадоны не стало 25 ноября. Он скончался на 61-м году жизни, в доме, где восстанавливался после перенесенной операции. Сообщалось, что причиной ухода из жизни спортсмена стал сердечный приступ.

Планету трясет

О том, что в области Антофагаста на севере Чили произошло землетрясение магнитудой 5,2, сообщили в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре.

Как пишет mir24, эпицентр подземных толчков находился в 129 километрах к юго-востоку от города Антофагаста. Очаг землетрясения залегал на глубине 67 километров, сообщений о разрушениях или пострадавших не поступало.

Примечательно, что это уже третье за несколько дней сильное землетрясение на планете. Днем ранее подземные толчки магнитудой 6,6 были зафиксированы на Сахалине. По информации Единой геофизической службы РАН, сейсмособытие произошло в Татарском проливе на глубине 595 километров. Эпицентр землетрясения находился в 86 км западнее города Томари. И в этом случае, к счастью, обошлось без жертв и разрушений.

А 29 ноября подземные толчки сотрясли северо-запад Аргентины. По информации Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, сила землетрясения составила 5,8, очаг залегал на глубине 10 километров. Удар стихии приняла на себя провинция Жужуй. Но и здесь все обошлось без пострадавших.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova