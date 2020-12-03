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Люди в масках, архивное фото.

Ученые назвали самый "благоприятный" антураж для заражения коронавирусом

© AP Photo / Yui Mok
Общество
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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (21)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201203/32741321/uchenye-nazvali-samyy-opasnyy-istochnik-zarazheniya-koronavirusom.html

Китайские ученые сравнили риски заразиться коронавирусом в общественном транспорте, в ресторанах и в домашних условиях и пришли к неожиданным выводам.

КИШИНЕВ, 3 дек — Sputnik. Исследователям удалось выяснить, что люди подвергаются наибольшему риску заражения в случае, если дома есть заболевшие члены семьи.

Медицина
© Sputnik / Mihai Caraus
С чем могут столкнуться люди, переболевшие коронавирусом

В исследовании, опубликованном в журнале Science, ученые рассказали о том, как провели анализ данных о 1178 пациентах и 15 648 их близких контактах в провинции Хунань. Цель их работы было выявить наиболее распространенные пути передачи инфекции, сообщает РИА Новости.

В результате удалось выяснить, что риск заражения COVID-19 увеличивался в зависимости от продолжительности и близости социального взаимодействия.

Наименьший риск заражения – в медицинских учреждениях, где соблюдаются все защитные меры. Следующие по опасности – общественный транспорт и заведения общественного питания, где риск инфицирования меньше в зависимости от степени использования защитных средств посетителями. И значительно возрастает опасность "подхватить" вирус при общении с широким кругом родственников, особенно при проживании с заболевшим членом семьи.

По оценке ученых, каждый день жизни в одном доме с больным увеличивает риск заражения на 10%.

Исследователи отдельно отметили, что рассматривали данные о заражениях в разных местах и с разным количеством контактов, но в условиях режима самоизоляции, когда члены одной семьи вынуждены были проводить больше времени вместе в одном помещении.

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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (21)

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