Избран новый генсек ОБСЕ

На проходящем в Вене совете министров Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе состоялось избрание нового главы этой структуры.

КИШИНЕВ, 3 дек — Sputnik.Новым генеральным секретарем ОБСЕ станет немецкий дипломат Хельга Шмид, об этом в четверг заявил действующий председатель организации, премьер-министр Албании Эди Рама.

По его словам, важно укреплять доверие в ОБСЕ, чтобы она вышла на качественно иной уровень, действительно была привержена тем принципам, на которых она основана, и "не стала еще одной площадкой, где разыгрывается постоянный конфликт - ЕС с одной стороны, Россия и не только - с другой". Для выполнения этих задач организации нужно грамотное руководство.

"Генеральный секретарь Хельга Шмид, директор БДИПЧ Маттео Мекаччи, представитель по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейру, Кайрат Абдрахманов - верховный комиссар ОБСЕ по делам нацменьшинств", - сказал Рама.

Он выразил абсолютную уверенность в их профессионализме и способностях и призвал все страны-участницы ОБСЕ помогать им в выполнении их мандатов в предстоящие три года.

Хельга Шмид заменит Томаса Гремингера и станет первой женщиной на этом посту.

На заседании в четверг также было принято решение, что представитель Португалии Тереза Рибейру станет представителем по вопросам свободы СМИ, а итальянский представитель Маттео Мекаччи возглавит Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ).

27-й совет министров ОБСЕ проходит 3-4 декабря в виртуальном режиме.

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