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Люди в защитных масках в Александровском саду в Москве. Архивное фото

В Москве открывается запись на вакцинацию от коронавируса

© Sputnik / Maria Devakhina
Общество
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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (17)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201203/32742123/v-moskow-otkryvaetsya-zapis-na-vaktsinatsiyu-ot-koronavirusa.html

Запись на вакцинацию начнется в пятницу и будет проходить в электронном формате. В первую очередь она будет открыта для врачей, учителей и сотрудников социальных служб.

КИШИНЕВ, 3 дек — Sputnik. Мэр российской столицы Сергей Собянин объявил об открытии 4 декабря электронной записи на вакцинацию от коронавируса, сообщает РИА Новости.

"По согласованию с правительством России, с целью обкатки огромного механизма массовой вакцинации мы открываем электронную запись на прививку для работников образования, здравоохранения всех форм собственности, а также для работников городских социальных служб, начиная с 4 декабря 2020 года", - написал Собянин в своем блоге.

Через день после начала записи будет начата и сама вакцинация, которая будет проходить в специально организованных прививочных пунктах.

Для того, чтобы сделать прививку, потребуется документы, удостоверяющие личность и подтверждающие работу в приоритетных отраслях или организациях.

Вакцинация добровольцев против COVID-19 в Москве
© Sputnik / Владимир Песня
Вакцинация против коронавируса в России начнется со следующей недели

В перспективе, по мере наращивания производства вакцин и поступления больших партий в оборот, список категорий для вакцинации будет расширяться.

"Спутник V", первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса, была разработана Центром им. Н.Ф. Гамалеи. На сегодняшний день препарат близок к окончанию третьей фазы испытаний и к началу массового производства. Клинические исследования "Спутник V" проводятся не только в России, но также в Белоруссии, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Индии, Бразилии и других странах. Всего в испытаниях участвуют более 100 тысяч добровольцев.

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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (17)

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