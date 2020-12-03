Русское оружие: первый серийный Су-57 и ведомый "Охотник"

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Воздушно-космические силы получат первый серийный истребитель пятого поколения Су-57 до конца года, самолет практически готов, пишет военный обозреватель.

Первый в стартовой серии из 76 машин авиационный комплекс пятого поколения Су-57 в декабре займет свое место в боевом строю Воздушно-космических сил России. Становится на крыло и его беспилотный ведомый с искусственным интеллектом – С-70 "Охотник", который успешно осваивает на полигоне алгоритмы высотного перехвата и поражения целей ракетным вооружением.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Воздушно-космические силы получат первый серийный истребитель пятого поколения Су-57 до конца года, самолет практически готов. В дальнейшем объем производства возрастет до 15 машин в год, и все 76 истребителей Су-57 будут поставлены для оснащения трех авиационных полков в 2021 – 2027 годах. Первые из них выпускаются с двигателем первого этапа, а с 2025 года в серию пойдут двигатели второго этапа.

Впрочем, уже сегодня Су-57 считается одним из самых совершенных и могущественных истребителей в мире.Российский самолет пятого поколения способен уничтожать все виды воздушных, наземных и надводных целей.

Сочетание сверхманевренности и сверхзвуковых скоростей без форсажа, современный комплекс бортовой электроники и малая заметность обеспечивают Су-57 высокую боевую эффективность и превосходство над противником. По данным Military Watch Magazine, Су-57 имеет уникальное по своим возможностям бортовое вооружение, включая сверхчувствительные радары, гиперзвуковые ракеты класса "воздух-воздух" дальностью 400 км, лазерную систему защиты от ракет противника и другие высокотехнологичные преимущества.

Ранее стало известно о крупном контракте на широкую номенклатуру авиационных средств поражения (ракет) для истребителя пятого поколения, то есть летать "пустым" Су-57 не будет. А в звене с тяжелыми беспилотниками Су-57 превратится в воздушный центр боевого управления. Боевой эффект взаимодействия двух высокотехнологичных новинок трудно переоценить.

Боевое превосходство

Новейший истребитель прошел проверку в составе группировки российских войск в Сирии. Более десяти полетов выполнены для проверки летно-технических характеристик, интеллектуального информационно-управляющего комплекса, вооружения и всех бортовых систем.

Отдельные технологические вершины Су-57 совершенно недосягаемы для американских истребителей пятого поколения, в частности, для F-22 Raptor. Искусственный интеллект интегрирован в систему боевого управления, и это революция в военном деле.

Пилотируемый истребитель Су-57 способен выполнять 90% задач в автоматическом режиме и даже действовать полностью автоматически по заранее подготовленной программе. Если в бою летчик будет ранен (убит), система управления самостоятельно определит приоритетные цели, нанесет удар, и обеспечит автоматическое возвращение машины и человека на базу.

Интегрированные в плоскости и корпус самолета радары с активной фазированной антенной решеткой Х-диапазона обеспечивают огромный сектор обзора, повышают ситуационную осведомленность летчика, позволяют выполнять тактические приемы лучше, чем на любом другом истребителе. "Боковые РЛС" повышают автономность в поиске целей, и создают качественно новый уровень невидимости Су-57 для радаров противника – без потери эффективности целеуказания для своих ракет (на борту и в арсенале ведомых ударных беспилотников).

© Sputnik / Рамиль Ситдиков Су-57.

Трехмерный вектор тяги позволяет совершать невероятные маневры в дальнем или ближнем бою, и становится гарантией высокой боевой живучести. При этом "самолет-компьютер" неприхотлив в аэродромном обслуживании и способен эксплуатироваться в условиях оперативных (грунтовых) аэродромов. Такие могущественные и технологически непредсказуемые машины на гипотетическом поле боя не оставляют противнику шансов.

Су-57 имеет огромный экспортный потенциал, и еще до выхода в серию "собрал очередь" потенциальных зарубежных заказчиков.

Первым обладателем российского истребителя пятого поколения станет Алжир, который заказал 14 машин на фоне усиления военно-воздушных сил региональных соседей. Цена контракта $2 млрд. Поставки планируется завершить к 2025 году.

Ударная связка

Ударный беспилотник С-70 "Охотник" 2 декабря испытан в ракетной атаке на полигоне Ашулук. Состоялась серия полетов тяжелого БПЛА в качестве истребителя-перехватчика, с имитацией применения ракет "воздух - воздух". И для оценки интеграции бортовых радиоэлектронных систем БПЛА с системами наведения ракет и ведущим самолетом Су-57.

"Охотник" обещает стать первым в мире беспилотным истребителем-перехватчиком. На этапе обучения всю информацию о воздушной обстановке и целях беспилотник получает с земли или от ведущего истребителя. В дальнейшем возможно автономное боевое применение.

Тяжелый БПЛА обладает своим "умом" и способностью доставить на расстояние до 5000 км более шести тонн ракет и бомб. Сокрушительное боевое содружество "Охотника" с истребителем Су-57 не обещает ничего хорошего самому высокотехнологичному противнику. Созданный в ОКБ Сухого малозаметный "Охотник" станет первым тяжелым беспилотником с ударными функциями в ВКС России. По данным открытых источников, машина имеет длину 19 метров, размах крыльев 14 метров, взлетная масса 20 тонн, максимальная скорость – около 1000 километров в час.

Министерство обороны РФ Ведущий и ведомый.

Первый полет длительностью около 20 минут беспилотный "Охотник" совершил относительно недавно, летом 2019 года. При этом уверенно держался в воздухе, хорошо управлялся. Осенью того же года состоялся первый совместный полет "Охотника" и Су-57. Боевые возможности и автономность тяжелого беспилотника постоянно совершенствуются, в 2020 году достигнут заметный технологический прогресс. В ближайшей перспективе – отработка ударов "Охотника" по воздушным, наземным и надводным объектам в различных условиях. Заметим, пока ни одной стране мира не удавалось использовать ударный беспилотник в качестве перехватчика, и "партнеры" заметно нервничают.

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