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Проверка пассажиров в аэропорте китайского города Ухань.

Китай предложил создать единую международную систему "кодов здоровья"

© AP Photo / Dake Kang
Общество
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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (20)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201203/32748599/china-predlozhil-sozdat-edinuyu-mezhdunarodnuyu-sistemu-kodov-zdorovya.html

Власти КНР по двусторонним каналам уже предоставили заинтересованным странам конкретные идеи и технические решения.

КИШИНЕВ, 3 дек – Sputnik. Подобная система уже действует в Китае и во многом благодаря ей стране удалось успешно справиться с первой волной пандемии весной этого года и не допустить повторной вспышки заболеваемости.

Каждому жителю КНР присваивается так называемый код здоровья, учитывающий наличие тестов на коронавирус, нахождение в регионах с тяжелой эпидемической обстановкой, общение с заболевшими и другие факторы. Полученная информация генерируется в уникальный QR-код, который может быть "красным", "желтым" или "зеленым".

Мужчина в лицевой маске из-за распространения коронавируса
© AP Photo / Matt Dunham
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Такая кодовая система помогает властям контролировать передвижения людей и сдерживать распространение коронавируса в стране. Во многие регионы Китая невозможно попасть без "зеленого" кода.

После прозвучавшего на недавно проходившем саммите G20 предложения председателя КНР приобщить к системе "кодов здоровья" страны мира, МИД Китая выступило с разъяснениями преимуществ этой системы.

В пресс-службе китайского ведомства пояснили, что внедрение и унификация "кодов здоровья" не потребует использования единой платформы или соединения баз данных разных стран, таким образом граждане смогут не опасаться утечки личной информации.

По заверениям МИД Китая многие страны уже проявили интерес к китайской инициативе, однако при этом не уточнили, какие именно.

"Китайская сторона по двусторонним каналам предоставила заинтересованным странам конкретные идеи и технические решения, мы поддерживаем контакты с соответствующими странами по данному вопросу", - сообщили в МИД.

Согласно оглашенному китайским внешнеполитическим ведомством плану, правительственные учреждения разных стран должны будут предоставлять унифицированный QR-код выезжающим за границу людям. Код может быть как в бумажном, так и в электронном виде. Его будут проверять при посадке в самолет, на границе, при въезде в другую страну.

Тест на Covid-19
© Sputnik / Alexeï Maïchev
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Для того, чтобы узнать всю необходимую информацию о статусе путешественника, контролирующим органам в разных странах нужно будет только отсканировать код, а пассажирам не нужно будет дополнительно собирать документы о результатах и датах тестов.

По мнению китайских аналитиков, основным препятствием для создания предложенного Китаем механизма является взаимное недоверие стран, пишет РИА Новости, хотя этот механизм может значительно упростить условия для передвижения людей и грузов.

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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (20)

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