Baltnews и Sputnik Латвия: обвинения в нарушении режима санкций ЕС

По данным агентства, граждан балтийской страны обвиняют по статье 84 национального Уголовного кодекса, им может грозить наказание от денежного штрафа до тюремного заключения.

КИШИНЕВ, 3 дек — Sputnik. Сотрудникам порталов Baltnews и Sputnik Латвия предъявили обвинения в нарушении режима санкций Евросоюза, после допросов у них взяли подписку о невыезде и провели обыски, сообщает Sputnik Ближнее зарубежье.

У журналистов также конфисковали технику и средства связи.

По данным агентства, граждан Латвии обвиняют по статье 84 Уголовного кодекса страны, им может грозить наказание от денежного штрафа до тюремного заключения.

"По версии Латвии, Литвы и Эстонии, на МИА "Россия сегодня" распространяются персональные санкции Евросоюза, наложенные на генерального директора агентства Дмитрия Киселева в 2014 году", — говорится в сообщении Sputnik Ближнее зарубежье в Telegram.

Аналогичная ситуация произошла в прошлом году в Эстонии. Руководство департамента полиции и погранохраны страны пригрозило сотрудникам Sputnik Эстония возбудить против них уголовные дела, если те до 1 января этого года не прекратят трудовые отношения с головной организацией. Эти действия объяснили санкциями Евросоюза от 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц. Однако рестрикции ЕС направлены не на МИА "Россия сегодня", куда входит Sputnik, а персонально против гендиректора агентства Дмитрия Киселева.

Как ранее подчеркивал представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир, стремление Таллина распространить действие персональных санкций Евросоюза на коллектив Sputnik Эстония создает проблему в сфере свободы средств массовой информации.

В свою очередь, генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер отмечал, что обязательства по обеспечению свободы СМИ закреплены в Хельсинкском акте. Комментируя ситуацию вокруг Sputnik Эстония, президент Владимир Путин отмечал, что российские власти сделают все, чтобы поддерживать работу Sputnik в других странах.

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