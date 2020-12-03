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Корреспондент Sputnik, сценарист Лев Рыжков.

Baltnews и Sputnik Латвия: обвинения в нарушении режима санкций ЕС

© Sputnik / Игорь Лекаркин
Общество
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По данным агентства, граждан балтийской страны обвиняют по статье 84 национального Уголовного кодекса, им может грозить наказание от денежного штрафа до тюремного заключения.

КИШИНЕВ, 3 дек — Sputnik. Сотрудникам порталов Baltnews и Sputnik Латвия предъявили обвинения в нарушении режима санкций Евросоюза, после допросов у них взяли подписку о невыезде и провели обыски, сообщает Sputnik Ближнее зарубежье.

У журналистов также конфисковали технику и средства связи.

По данным агентства, граждан Латвии обвиняют по статье 84 Уголовного кодекса страны, им может грозить наказание от денежного штрафа до тюремного заключения.

"По версии Латвии, Литвы и Эстонии, на МИА "Россия сегодня" распространяются персональные санкции Евросоюза, наложенные на генерального директора агентства Дмитрия Киселева в 2014 году", — говорится в сообщении Sputnik Ближнее зарубежье в Telegram.

Аналогичная ситуация произошла в прошлом году в Эстонии. Руководство департамента полиции и погранохраны страны пригрозило сотрудникам Sputnik Эстония возбудить против них уголовные дела, если те до 1 января этого года не прекратят трудовые отношения с головной организацией. Эти действия объяснили санкциями Евросоюза от 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц. Однако рестрикции ЕС направлены не на МИА "Россия сегодня", куда входит Sputnik, а персонально против гендиректора агентства Дмитрия Киселева.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир.
© Sputnik / Евгений Биятов
Арлем Дезир: давление на Sputnik Эстония противоречит обязательствам ОБСЕ

Как ранее подчеркивал представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир, стремление Таллина распространить действие персональных санкций Евросоюза на коллектив Sputnik Эстония создает проблему в сфере свободы средств массовой информации.

В свою очередь, генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер отмечал, что обязательства по обеспечению свободы СМИ закреплены в Хельсинкском акте. Комментируя ситуацию вокруг Sputnik Эстония, президент Владимир Путин отмечал, что российские власти сделают все, чтобы поддерживать работу Sputnik в других странах.

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