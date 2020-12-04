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Плитки шоколада, архивное фото

Ученые назвали три продукта, способные блокировать коронавирус

© Fotolia / Picsfive
Общество
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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (22)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201204/32749026/uchenye-nazvali-tri-produkta-sposobnykh-blokirovat-koronavirus.html

Биологам удалось выявить химические соединения, способные блокировать SARS-CoV-2. Эти соединения содержатся в любимых многими продуктах.

КИШИНЕВ, 4 дек — Sputnik. Ученые из Университета Северной Каролины пришли к выводу, что химические соединения, содержащиеся в винограде, шоколаде и зеленом чае, способны блокировать коронавирусную инфекцию. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Frontiers in Plant Science.

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© Sputnik / Евгений Паскарь
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Исследователям удалось найти "слабое место" SARS-CoV-2, которым оказался фермент, участвующий в репликационном механизме – "основная протеаза" Mpro. Этот фермент также подавляется при взаимодействии с мощными антиоксидантами, содержащимися в растительных продуктах, известных своими противовоспалительными свойствами, сообщает РИА Новости.

Американские ученые изучили продукты питания и лекарственные растения на предмет наличия таких соединений. В результате экспериментов с применением компьютерного моделирования и лабораторных исследований in vitro, удалось выявить такие вещества в зеленом чае и винограде. А соединения в порошке какао и темном шоколаде снизили активность фермента Mpro примерно наполовину.

Исследователи также отмечают, что в зеленом чае имеются пять химических соединений, которые взаимодействуют с разными участками Mpro и нейтрализуют его действие.

В винограде подавляющие вирус вещества содержатся в основном в кожуре и семенах.

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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (22)

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