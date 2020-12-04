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Первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V

В ВОЗ ответили на вопрос о сроках включения вакцины "Спутник V" в реестр организации

© Sputnik / Владимир Песня
Общество
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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (24)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201204/32752202/v-voz-otvetili-na-vopros-o-srokakh-vklyucheniya-vaktsiny-sputnik-v-v-reestr-organizatsii.html

"Спутник V", первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса, была разработана Центром им. Н.Ф. Гамалеи. На сегодняшний день препарат близок к окончанию третьей фазы испытаний.

КИШИНЕВ, 4 дек - Sputnik. Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что на данный момент неизвестны точные сроки включения вакцины "Спутник V" в реестр средств для применения в чрезвычайных ситуациях ВОЗ, пишет РИА Новости.

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Производители вакцины от коронавируса "Спутник V" ранее подали заявку на сертификацию в штаб-квартиру ВОЗ.

"Производитель вакцины "Спутник V" представил письмо о намерениях о прохождении процедуры на включение в составленный ВОЗ реестр средств для применения в чрезвычайных ситуациях (EUL), однако до тех пор, пока не будут представлены и проверены все документы, нельзя точно сказать, сколько займет по времени эта тщательная и надежная процедура", - сказала Вуйнович.

Первая в мире вакцина от коронавируса
© Photo : РФПИ и Центр имени Гамалеи
Стало известно, когда вакцина "Спутник V" будет доступна для других стран
Российский Минздрав в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.

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В настоящее время одобрена и проводится третья фаза клинических исследований в Белоруссии, ОАЭ, Венесуэле и ряде других стран. Заявки на приобретение свыше 1,2 миллиарда доз вакцины "Спутник V" поступили от более чем 50 стран. Вакцина для поставок на зарубежные рынки будет производиться международными партнерами РФПИ в Индии, Бразилии, Китае, Южной Корее и других странах.

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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (24)

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