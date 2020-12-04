МИД России осудил задержание в Латвии внештатных журналистов Sputnik и Baltnews

Российский МИД расценивает действия латвийских властей в отношении русскоязычных авторов, пишущих для порталов Sputnik и Baltnews Латвия как вопиющий пример попрания основ демократического общества — свободы СМИ и выражения мнений.

КИШИНЕВ, 4 дек — Sputnik. МИД РФ резко осудил обыски, проведенные у стрингеров порталов Baltnews и Sputnik Латвия, назвав агрессивные действия латвийских властей настоящей карательной акцией, которая не оставляет никаких сомнений в русофобском подтексте сфабрикованных обвинений.

"Расцениваем агрессивные действия Службы государственной безопасности Латвии, предпринятые 3 декабря в отношении сотрудников бюро Sputnik в Риге и русскоязычных журналистов, как вопиющий пример попрания основ демократического общества — свободы СМИ и выражения мнений. Напомним, что в отношении журналистов проведены задержания, допросы и обыски, предъявлены уголовные обвинения", — говорится в сообщении на сайте МИД.

В российском внешнеполитическом ведомстве назвали обвинения в нарушении авторами, пишущими для Sputnik Латвия, режима санкций ЕС категорически неприемлемыми.

"Данные рестрикции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом", — заявили в министерстве.

В сообщении МИД РФ также подчеркивается, что "одновременно была учинена расправа над русскоязычными журналистами информагентства Baltnews и рядом общественных деятелей Латвии".

"Все это является настоящей карательной акцией, которая не оставляет никаких сомнений в русофобском подтексте сфабрикованных обвинений. Вопрос будет поднят на площадке СМИД ОБСЕ", — отмечается в сообщении.

В российском ведомстве выразили надежду на то, что новый представитель ОБСЕ по свободе СМИ не оставит происходящее без внимания и укажет Латвии на "неприемлемость подобных нападок" на средства массовой информации, а также "на необходимость выполнения международных обязательств в области обеспечения свободы слова".

"Рассчитываем на адекватную оценку и со стороны ЕС", — заключило российское министерство.

Напомним, ранее внештатным сотрудникам порталов Baltnews и Sputnik Латвия предъявили обвинения в нарушении режима санкций Евросоюза. Латвийские силовики задержали шестерых человек, включая бывшего главного редактора портала Baltnews Латвия Андрея Яковлева. Также у них конфисковали технику и средства связи. Позже журналистов, пишущих для Sputnik Латвия и Baltnews, отпустили под подписку о невыезде, юристы занимаются их ситуацией, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, граждан Латвии обвиняют по статье 84 Уголовного кодекса страны, им может грозить наказание от денежного штрафа до тюремного заключения.

Аналогичная ситуация произошла в прошлом году в Эстонии. Руководство департамента полиции и погранохраны страны пригрозило сотрудникам Sputnik Эстония возбудить против них уголовные дела, если те до 1 января этого года не прекратят трудовые отношения с головной организацией. Эти действия объяснили санкциями Евросоюза от 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц. Однако рестрикции ЕС направлены не на МИА "Россия сегодня", куда входит Sputnik, а персонально против гендиректора агентства Дмитрия Киселева.

Как ранее подчеркивал представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир, стремление Таллина распространить действие персональных санкций Евросоюза на коллектив Sputnik Эстония создает проблему в сфере свободы средств массовой информации.

В свою очередь, генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер отмечал, что обязательства по обеспечению свободы СМИ закреплены в Хельсинкском акте.

Комментируя ситуацию вокруг Sputnik Эстония, президент Владимир Путин отмечал, что российские власти сделают все, чтобы поддерживать работу Sputnik в других странах.

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