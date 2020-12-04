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Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев, архивное фото/

Российский сенатор назвал преследование журналистов в Латвии политическим беспределом

© Sputnik / Максим Блинов
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201204/32756344/senator-rf-nazval-presledovanie-zhurnalistov-v-latvia-politicheskim-bespredelom.html

Российский политик расценивает происходящее в Латвии с журналистами Baltnews и Sputnik Латвия как юридический произвол и политический беспредел.

КИШИНЕВ, 4 дек - Sputnik. В своем аккаунте в Facebook глава международного комитета Совета Федерации России Константин Косачев прокомментировал задержания и обыски, примененные латвийскими силовиками в отношении журналистов, пишущих для Baltnews и Sputnik.

"Происходящее в Латвии с сотрудниками информационных порталов Baltnews и Sputnik Латвия – это юридический произвол и политический беспредел (прощу прощения за лексику, но она так и просится в этом случае из уголовного мира)", – написал Косачев в Facebook.

Косачев приводит в пример журналиста Андрея Яковлева, которого задержали в Латвии и допрашивали в течение восьми часов. В Facebook журналист сообщил, что против него возбудили дело по статье 84 (1), связанной с нарушением латвийских и международных санкций, по которой являются преступлением товарно-денежные отношения с российскими физическими и юридическими лицами, находящимися в санкционном списке.

Латвийский кирпич.
Sputnik
Baltnews и Sputnik Латвия: обвинения в нарушении режима санкций ЕС

"Но под санкциями (тоже несправедливыми) только гендиректор МИА "Россия сегодня", в систему которого входят упомянутые СМИ. Ни они, ни сама корпорация не под санкциями, и в таком случае "товарно-денежные отношения" сотрудников с работодателями не могут быть вне закона", – подчеркнул Косачев.

По мнению сенатора, в данном случае "вне закона – действия латвийских властей, страны, работающей под прикрытием Евросоюза и НАТО, а потому безнаказанно подавляющей свободу слова и свободу убеждений".

Косачев призвал российские власти не уподобляться своим зарубежным коллегам и не начинать "загонять под санкции первых лиц, работающих в России зарубежных СМИ и… закрывать соответствующие корпункты один за другим".

"С волками жить, по волчьи выть" – это не про нас, не про Россию. Хотя и приходится иметь дело с волчьей стаей", – заключил политик.

Ранее в МИД РФ осудили действия латвийских властей против русскоязычных журналистов и назвал их "вопиющим примером попрания основ демократического общества – свободы СМИ и выражения мнений".

Здание МИД РФ.
© Sputnik / Кирилл Каллиников
МИД России осудил задержание в Латвии внештатных журналистов Sputnik и Baltnews

В министерстве также подчеркнули, что это карательная акция, "которая не оставляет никаких сомнений в русофобском подтексте сфабрикованных обвинений". Российское ведомство заявило о намерении поднять этот вопрос на площадке СМИД ОБСЕ.

Напомним, ранее авторам порталов Baltnews и Sputnik Латвия предъявили обвинения в нарушении режима санкций Евросоюза. Латвийские силовики задержали шесть человек, включая бывшего главного редактора портала Baltnews Латвия Андрея Яковлева. Также у них конфисковали технику и средства связи. Позже журналистов, пишущих для Sputnik Латвия и Baltnews, отпустили под подписку о невыезде и неразглашении, юристы занимаются разрешением их ситуации, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, граждан Латвии обвиняют по статье 84 Уголовного кодекса страны, им может грозить наказание от денежного штрафа до тюремного заключения.

Аналогичная ситуация произошла в прошлом году в Эстонии. Руководство департамента полиции и погранохраны страны пригрозило сотрудникам Sputnik Эстония возбудить против них уголовные дела, если те до 1 января этого года не прекратят трудовые отношения с головной организацией. Эти действия объяснили санкциями Евросоюза от 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц. Однако рестрикции ЕС направлены не на МИА "Россия сегодня", куда входит Sputnik, а персонально против гендиректора агентства Дмитрия Киселева.

Глава МИД России Сергей Лавров во время пресс-конференции
© Sputnik / Александр Вильф
Лавров: ситуация вокруг Sputnik Эстония - это пятно на репутации Евросоюза

Как ранее подчеркивал представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир, стремление Таллина распространить действие персональных санкций Евросоюза на коллектив Sputnik Эстония создает проблему в сфере свободы средств массовой информации.

В свою очередь, генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер отмечал, что обязательства по обеспечению свободы СМИ закреплены в Хельсинкском акте.

Комментируя ситуацию вокруг Sputnik Эстония, президент Владимир Путин отмечал, что российские власти сделают все, чтобы поддерживать работу Sputnik в других странах.

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