МИА "Россия сегодня" прокомментировало задержание журналистов в Латвии

Действия властей Латвии против журналистов, пишущих для Sputnik и Baltnews, являются нарушением прав работников СМИ и свободы слова, считают в агентстве.

КИШИНЕВ, 4 дек — Sputnik. В международном информационном агентстве "Россия сегодня" также заявили о намерении обратиться в международные и европейские организации, рассчитывая получить адекватную реакцию.

"Считаем подобные действия латвийских властей ни чем иным, как очередным примером нарушения прав журналистов и свободы слова. Планируем направить запросы во все международные и европейские организации для того, чтобы ситуация не осталась без ответа", - цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы МИА "Россия сегодня".

Подобное, как отмечается в коммюнике, уже происходило в другой балтийской республике год назад, когда сотрудникам Спутник Эстония грозили уголовным преследованием и сроком лишения свободы до трех лет.

В МИД России осудили действия латвийских властей против русскоязычных журналистов и назвали их "вопиющим примером попрания основ демократического общества – свободы СМИ и выражения мнений".

В министерстве подчеркнули, что это карательная акция, "которая не оставляет никаких сомнений в русофобском подтексте сфабрикованных обвинений". Российское ведомство намерено поднять вопрос о ситуации с журналистами на площадке СМИД ОБСЕ.

Ранее Sputnik Ближнее зарубежье сообщил, что русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik Латвия, предъявлены обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде и неразглашении.

По данным агентства, обвинения задержанным были предъявлены по статье 84 уголовного закона Латвии – нарушение режима санкций Евросоюза, по которому предусмотрено наказание от денежного штрафа до тюремного заключения.

Sputnik Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы.

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