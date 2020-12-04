16:58 04 Декабря 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.96
  • USD17.28
  • RUB0.23
  • RON4.30
  • UAH0.61
Поиск
Вывеска международного информационного агентства Россия сегодня на территории агентства.

МИА "Россия сегодня" прокомментировало задержание журналистов в Латвии

© Sputnik / Ramil Sitdikov
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Преследование Sputnik и RT в США и Европе (101)
22 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201204/32758989/mia-russia-segodnya-prokommentirovalo-zaderzhanie-zhurnalistov-v-latvia.html

Действия властей Латвии против журналистов, пишущих для Sputnik и Baltnews, являются нарушением прав работников СМИ и свободы слова, считают в агентстве.

КИШИНЕВ, 4 дек — Sputnik. В международном информационном агентстве "Россия сегодня" также заявили о намерении обратиться в международные и европейские организации, рассчитывая получить адекватную реакцию.

"Считаем подобные действия латвийских властей ни чем иным, как очередным примером нарушения прав журналистов и свободы слова. Планируем направить запросы во все международные и европейские организации для того, чтобы ситуация не осталась без ответа", - цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы МИА "Россия сегодня".

Подобное, как отмечается в коммюнике, уже происходило в другой балтийской республике год назад, когда сотрудникам Спутник Эстония грозили уголовным  преследованием и сроком лишения свободы до трех лет.

В МИД России осудили действия латвийских властей против русскоязычных журналистов и назвали их "вопиющим примером попрания основ демократического общества – свободы СМИ и выражения мнений".

В министерстве подчеркнули, что это карательная акция, "которая не оставляет никаких сомнений в русофобском подтексте сфабрикованных обвинений". Российское ведомство намерено поднять вопрос о ситуации с журналистами на площадке СМИД ОБСЕ.

Здание МИД РФ.
© Sputnik / Кирилл Каллиников
МИД России осудил задержание в Латвии внештатных журналистов Sputnik и Baltnews

Ранее Sputnik Ближнее зарубежье сообщил, что русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik Латвия, предъявлены обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде и неразглашении.

По данным агентства, обвинения задержанным были предъявлены по статье 84 уголовного закона Латвии – нарушение режима санкций Евросоюза, по которому предусмотрено наказание от денежного штрафа до тюремного заключения.

Sputnik Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Преследование Sputnik и RT в США и Европе (101)

По теме

Лавров: ситуация вокруг Sputnik Эстония - это пятно на репутации Евросоюза
"Атака на свободу слова": Черышева в ОБСЕ - о ситуации со Sputnik Эстония
Российский сенатор назвал преследование журналистов в Латвии политическим беспределом


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Российские миротворцы на одной из улиц в городе Лачин (Бердзор) в Нагорном Карабахе
Фото - Российские миротворцы контролируют Лачинский коридор
Подгорает из-за Крыма: в НАТО мечтают запретить Российскую армию
Подгорает из-за Крыма: в НАТО мечтают запретить Российскую армию - видео
Сколько жилья было сдано в эксплуатацию в Молдове в 2020 году
"Квартирный вопрос" в Молдове: рост или падение

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться