Киселев и Симоньян высказались о ситуации с журналистами в Латвии

Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и главный редактор агентства Маргарита Симоньян прокомментировали задержание в Латвии стрингеров Sputnik и Baltnews.

КИШИНЕВ, 4 дек - Sputnik. Киселев назвал действия Латвии против журналистов, пишущих для Sputnik и Baltnews, нарушением прав людей на самовыражение и призвал власти страны прекратить преследования.

Гендиректор МИА "Россия сегодня" подчеркнул, что существующие персональные санкции против него и ограничения против российских организаций и компаний "это не одно и то же".

"На меня персонально как на частное лицо санкции ЕС распространяются. Медиагруппа "Россия сегодня", куда входит и информационное агентство Sputnik, под санкциями не находится. Казалось бы, элементарно. Латвия хочет быть, что называется, святее Папы и толкует персональные санкции как санкции против организации. Есть в этом какая-то злонамеренность", — сообщил Киселев РИА Новости.

По его словам, между государствами эти действия выглядят как мелкий укол России.

Киселев недоумевает, зачем нужно задерживать журналистов и грозить им уголовным преследованием, если они, будучи свободными авторами и общественными деятелями, всего лишь писали тексты, реализуя свое право на самовыражение?

"Нам в России все это представляется диковатым. Ничего подобного здесь не практикуется. Все пишут куда хотят и что хотят. Никому и в голову не приходит людей за это преследовать. Отстаньте от людей в Риге и не позорьтесь! Глупо всё это выглядит", - заключил он.

© Sputnik / Евгений Биятов Киселев и Симоньян во время акции в поддержку журналиста Кирилла Вышинского.

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян в своем Telegram высказала надежду на то, что Россия ответит на уголовные дела против стрингеров Baltnews и Sputnik Латвия, которым предъявили обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза.

В МИД России осудили действия латвийских властей против русскоязычных журналистов и назвали их "вопиющим примером попрания основ демократического общества – свободы СМИ и выражения мнений". В министерстве подчеркнули, что это карательная акция, "которая не оставляет никаких сомнений в русофобском подтексте сфабрикованных обвинений". Российское ведомство намерено поднять вопрос о ситуации с журналистами на площадке СМИД ОБСЕ.

Ранее Sputnik Ближнее зарубежье сообщил, что русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik Латвия, предъявлены обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде и неразглашении.

По данным агентства, обвинения задержанным были предъявлены по статье 84 уголовного закона Латвии – нарушение режима санкций Евросоюза, по которому предусмотрено наказание от денежного штрафа до тюремного заключения.

Sputnik Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы.

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