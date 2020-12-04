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Президент РФ Владимир Путин общается с представителями молодежных организаций.

Индекс доверия россиян Путину: 66 процентов

© Sputnik / Alekseiy Nikolskiy
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201204/32764481/indeks-doveriya-rossiyan-putinu-66-protsentov.html

Опрос проводился с 23 по 29 ноября в форме телефонного интервью с участием 11,2 тысячи россиян в возрасте свыше 18 лет.

КИШИНЕВ, 4 дек - Sputnik. Президенту России Владимиру Путину доверяют 66% россиян, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

Респондентам предложили выбрать из списка политиков тех, кому они доверяют, 66% указали президента, 29,9% сообщили о недоверии к нему. Кроме того, опрошенные выбирали из списка политиков тех, чью деятельность они одобряют. Путина назвали 61,6%, не одобряют его деятельность 29,5%.

Инаугурация президента России В. Путина
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Опрос проводился с 23 по 29 ноября.

В подобных инициативных всероссийских опросах, которые "ВЦИОМ-Спутник" проводит с февраля, принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. С 18 июня 2018 года ежедневно опрашиваются 1,6 тысячи респондентов. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 11,2 тысячи респондентов.

Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.

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