Мздоимство по-английски: подозрения в коррупции падают на мэра Ливерпуля

Троим из пяти задержанных, включая, предположительно, мэра, вменяется сговор с целью получения взятки и запугивание свидетеля, двоим – только второе противоправное деяние.

КИШИНЕВ, 4 дек –Sputnik. Мэр Ливерпуля Джо Андерсон, вероятно, задержан по подозрению в сговоре с целью получения взятки и в запугивании свидетеля, на это указывает заявление полиции и утверждения местных СМИ.

"Пять человек задержаны сегодня (в пятницу, 4 декабря) следователями в связи c такими правонарушениями, как взяточничество и запугивание свидетеля в рамках расследования контрактов на городское строительство и развитие в Ливерпуле", - говорится заявлении полиции округа Мерсисайд.

We arrested five people today in connection with bribery & witness intimidation offences as part of an ongoing investigation. It is an active case and is sub-judice, so we ask that comments do not risk prejudicing proceedings. Read more here: https://t.co/qPjQ7dtGFH pic.twitter.com/UIe5ISx4Ts — Merseyside Police (@MerseyPolice) December 4, 2020

​Первым номером в списке задержанных значится "62-летний мужчина из района Олд-Свон" – это описание полностью совпадает с данными мэра одного из крупнейших городов Англии.

Кроме 62-летнего мужчины, задержаны также мужчины в возрасте 33, 46, 25 и 72 лет. Трое мужчин, включая, предположительно, мэра, подозреваются в сговоре с целью получения взятки и запугивании свидетеля, двое – только в запугивании свидетеля.

"Задержанные были доставлены на полицейские участки Мерсисайда, где будут допрошены следователями", - сообщает полиция.

Ни полиция, ни мэрия не раскрывают подробности ситуации, ссылаясь на тайну следствия.

Андерсон находится на посту мэра Ливерпуля с 2012 года. В 2016 году он переизбрался на второй срок.

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