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Джо Андерсон.

Мздоимство по-английски: подозрения в коррупции падают на мэра Ливерпуля

© AFP 2020 / OLI SCARFF
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201204/32765062/mzdoimstvo-po-angliyski-podozreniya-v-korruptsii-padayut-na-mera-liverpool.html

Троим из пяти задержанных, включая, предположительно, мэра, вменяется сговор с целью получения взятки и запугивание свидетеля, двоим – только второе противоправное деяние.

КИШИНЕВ, 4 дек –Sputnik. Мэр Ливерпуля Джо Андерсон, вероятно, задержан по подозрению в сговоре с целью получения взятки и в запугивании свидетеля, на это указывает заявление полиции и утверждения местных СМИ.

"Пять человек задержаны сегодня (в пятницу, 4 декабря) следователями в связи c такими правонарушениями, как взяточничество и запугивание свидетеля в рамках расследования контрактов на городское строительство и развитие в Ливерпуле", - говорится заявлении полиции округа Мерсисайд.

​Первым номером в списке задержанных значится "62-летний мужчина из района Олд-Свон" – это описание полностью совпадает с данными мэра одного из крупнейших городов Англии.

Деньги.
© CC BY 2.0 / Vsevolod Knyazev / Деньги
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Кроме 62-летнего мужчины, задержаны также мужчины в возрасте 33, 46, 25 и 72 лет. Трое мужчин, включая, предположительно, мэра, подозреваются в сговоре с целью получения взятки и запугивании свидетеля, двое – только в запугивании свидетеля.

"Задержанные были доставлены на полицейские участки Мерсисайда, где будут допрошены следователями", - сообщает полиция.
Ни полиция, ни мэрия не раскрывают подробности ситуации, ссылаясь на тайну следствия.

Андерсон находится на посту мэра Ливерпуля с 2012 года. В 2016 году он переизбрался на второй срок.

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