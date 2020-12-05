В столице России стартовала вакцинация от коронавируса

КИШИНЕВ, 5 дек - Sputnik. Вакцинация от коронавируса нового типа в субботу стартует в Москве, записались уже порядка 5 тысяч человек, пишет в обзоре РИА Новости.

Кто может привиться

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой приступить к масштабной вакцинации от новой коронавирусной инфекции в России. По его словам, уже свыше 2 миллионов доз вакцины "Спутник V" произведено или будет произведено в ближайшие несколько дней. Позже мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале электронной записи на вакцинацию.

Пока вакцинация от коронавируса доступна только людям из основной группе риска. К первоочередникам относятся горожане, которые ежедневно контактируют с большим количеством людей. Кроме работников медицинских и образовательных учреждений, вакцинироваться смогут сотрудники городских социальных учреждений.

Как отметила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова, право на вакцинацию имеют не только врачи, учителя, но и другие работники учебных и лечебных учреждений – те, кто занимается клинингом, младший медицинский персонал, администраторы.

Собянин сообщил, что за первые пять часов на прививку записались порядка 5 тысяч первоочередников.

По мере поступления вакцины список категорий для записи на прививку будет постепенно расширяться и в конечном счете вакцина станет доступна для всех жителей российской столицы.

Москвичи смогут сделать прививку в том случае, если им от 18 до 60 лет, они не имеют хронических заболеваний, не участвовали в клинических исследованиях вакцины от коронавируса и в последние 30 дней не делали прививок, не болели ОРВИ. Также необходимо иметь прикрепление к московской поликлинике. Беременным и кормящим грудью женщинам вакцинация противопоказана.

Где можно привиться

Как заявил Собянин, в Москве создана вся технологическая и организационная цепочка вакцинации. Подобраны специализированные складские помещения, подготовлены рефрижераторы и холодильные емкости для доставки вакцины.

Прививочные пункты оборудованы медицинскими холодильниками, персонал прошел специальное обучение.

На сегодняшний день в Москве открыты 70 пунктов вакцинации на базе городских взрослых поликлиник. Они работают ежедневно с 08.00 до 20.00. Запись на вакцинацию доступна на две недели вперед. До конца года откроются 170 центров вакцинации от коронавируса.

Как сделать прививку

Прививка от COVID-19 делается дважды. Записаться нужно только на первую вакцинацию, на вторую запишут автоматически, за сутки до нее придет СМС с напоминанием.

На вакцинацию потребуется не менее часа свободного времени: 10 минут на осмотр врача перед прививкой, около 15 минут займет подготовка препарата, 30 минут - наблюдение после прививки.

После москвичи получат сертификат с отметками о двух прививках, подтверждающий факт прохождения вакцинации против COVID-19.

Перед вакцинацией

Собираясь на вакцинацию, необходимо взять с собой: паспорт, полис ОМС и документ, который подтверждает факт работы в соответствующей отрасли или организации. Город оставляет за собой право проверить достоверность предоставленных сведений.

Как сообщила РИА Новости главный врач городской поликлиники №2 московского департамента здравоохранения Наталья Шиндряева, для вакцинации никакой специальной подготовки не требуется, ограничений по питанию тоже нет. По ее словам, сейчас даже и для забора крови таких ограничений нет, поэтому можно вести обычный здоровый образ жизни.

Также специалист обращает внимание, что здоровый сон – 7-8 часов – это залог хорошего иммунитета и защита от инфекций. Доктор не будет задавать вопросы, как вы спали и все ли у вас хорошо, оценивается только физическое состояние, то есть нормальная температура и отсутствие респираторных заболеваний. Все остальное не является ограничением.

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