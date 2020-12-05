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Степанакертский аэропорт

В Карабахе в районе Ходжалы российские саперы начали разминирование

© Sputnik / Илья Питалев
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201205/32766055/v-karabakhe-v-rayone-khodzhaly-rossiyskie-sapery-nachali-razminirovanie.html

На открытых участках, где рельеф позволяет применять технику, российскими военными используется робот.

КИШИНЕВ, 5 дек - Sputnik. К разминированию местности в районе населенного пункта Ходжалы неподалеку от аэропорта Степанакерта приступили российские саперы. Зачистка этого района от взрывоопасных предметов проводится с привлечением многофункционального роботизированного комплекса "Уран-6" и саперного отделения Минобороны РФ, пишет РИА Новости.

Замглавы Центра гуманитарного разминирования подполковник Дмитрий Ключевский заявил, что пока взрывоопасных предметов в этой местности не обнаружено. Он также рассказал, что использование комплекса "Уран-6" в совокупности с действиями саперов позволяет провести зачистку качественно и полноценно.

"Комплекс "Уран-6" управляется дистанционно через оператора, может выдержать до семи подрывов эквивалентом противопехотной мины. Также у него имеются съемные тралы", - рассказал Ключевский.

Колонна МЧС России с гуманитарным грузом по дороге в Степанакерт.
МЧС РФ
Видео - Уже на месте назначения: первый гуманитарный конвой МЧС прибыл в Карабах
Робот, по словам замначальника Центра гуманитарного разминирования, используется российскими военными на открытых участках, где рельеф позволяет применять технику. Но территория Нагорного Карабаха также обильно покрыта холмами и горами, разминирование на которых уже приходится выполнять преимущественно саперам.

Конфликт в Карабахе обострился в конце сентября. Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно ему, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

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