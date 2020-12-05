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Выявление коронавируса

Выявлена мутация коронавируса, на которую не действуют антитела

© Sputnik / Evgeniy Epanchintsev
Общество
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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (37)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201205/32770643/vyyavlena-mutatsiya-koronavirusa-na-kotoruyu-ne-deystvuyut-antitela.html

Исследование ученых продемонстрировало, что ряд изменений широко распространен у зараженных COVID-19.

КИШИНЕВ, 5 дек - Sputnik. Специалисты Онкологического исследовательского центра Фреда Хатчинсона нашли мутацию SARS-CoV-2, которая дает ему возможность "ускользать" от распознавания антителами, выработанными для борьбы с инфекцией. Об этом пишет Nature со ссылкой на препринт исследования.

Врач-педиатр, инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков.
© Photo : Медицинский Центр "Лидер-Медицина"
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Ученые нанесли на карту все возможные мутации COVID-19, которые могут предотвратить связывание трех моноклональных антител, то есть тех, что созданы в лаборатории и вводятся пациентам в рамках специализированной терапии.

Исследование показало, что некоторые мутации затрагивали белковый сегмент, называемый рецептор-связывающим доменом (RBD), который вирус использует для проникновения в клетки. Одна из таких мутаций маскировала вирус от всего коктейля антител, а некоторые другие ускользали выборочно от одного из трех антител.

Кроме того, исследование показало, что ряд этих изменений широко распространен у зараженных COVID-19, а противостоящая всему набору антител мутация обнаружена в Нидерландах и Дании.

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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (37)

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