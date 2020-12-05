Фальков: вузы РФ готовы помогать иностранным студентам во время пандемии

В Минобрнауки РФ сообщили, что в данный момент реализуются дополнительные меры социальной поддержки иностранных студентов.

КИШИНЕВ, 5 дек - Sputnik. Российские вузы нацелены на индивидуальную работу с каждым иностранным студентом и готовы помогать им в сложившейся из-за пандемии ситуации. Об этом в ходе встречи с иностранными студентами заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков, сообщили в министерстве.

© Photo : Минобрнауки России Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, президент московского филиала Ассоциации иностранных студентов Исса Шаабо, аспирант 4-го курса кафедры растениеводства и луговых экосистем Российского государственного аграрного университета - МСХА им. К.А. Тимирязева, член Ассоциации иностранных студентов Абиала Адевале Аурель, студентка 2 курса РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М Губкина, член Ассоциации иностранных студентов Чимбо Апугльон Лус Александра, студент 1 курса магистратуры института мелиорации, водного хозяйства и строительства имени А.Н. Костякова Российского государственного аграрного университета - МСХА им. К.А. Тимирязева, член Ассоциации иностранных студентов Акбаров Саидумара Иброхим Угли

Также в дискуссии приняли участие представители профильных департаментов Министерства науки и высшего образования РФ, члены Международного координационного совета выпускников учебных заведений (ИНКОРВУЗ-XXI) и московского филиала Ассоциации иностранных студентов.

"Обучение иностранных студентов – один из приоритетов для российских вузов. Мы заинтересованы в том, чтобы российское образование получали студенты из разных стран мира", – подчеркнул Фальков.

По его словам, в российских вузах обучается свыше 300 тысяч иностранных студентов и примерно треть из них по разным причинам не может въехать в Российскую Федерацию. Однако с проблемными вопросами, связанными с организацией образовательного процесса столкнулись многие государства.

"Сложившаяся ситуация не уникальна, во всех странах мира столкнулись сегодня с такими проблемами и решения везде одинаковые, либо полностью закрываются университеты, и студенты переводятся на удаленное обучение, либо университеты продолжают работу в смешанном формате с соблюдением повышенных требований к санитарно-эпидемиологическому контролю", – добавил министр.

Фальков обратил внимание на тот факт, что вузы РФ организовали удаленное обучение для иностранных студентов, но из-за разницы в часовых поясах и отсутствия устойчивой связи, не всегда удается добиться желаемого результата.

© Photo : Минобрнауки России Студентка 2 курса РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М Губкина, член Ассоциации иностранных студентов Чимбо Апугльон Лус Александра, студент 1 курса магистратуры института мелиорации, водного хозяйства и строительства имени А.Н. Костякова Российского государственного аграрного университета - МСХА им. К.А. Тимирязева, член Ассоциации иностранных студентов Акбаров Саидумара Иброхим Угли

"Мы прекрасно понимаем те сложности иностранных студентов, которые в силу объективных причин не смогли приехать в Россию. Конечно, наши университеты настроены на то, чтобы помочь в этой ситуации, об отчислении таких студентов речи не идет. Сегодня российские вузы нацелены на индивидуальную работу с каждым иностранным студентом", – сказал чиновник.

По данным Минобрнауки, сейчас реализуются дополнительные меры социальной поддержки иностранных студентов - в общежитиях появились дополнительные рабочие места, качество интернета стало гораздо лучше.

"Отдельно идет работа с иностранными студентами, которые сегодня находятся за рубежом. Здесь, скорее, совершенствуются технологии обучения, не всегда может быть удается достигнуть того результата, который хотелось, но последовательно эти вопросы так или иначе решаются", – пояснил Фальков.

Министр также считает, что представители крупнейших ассоциаций иностранных студентов должны привлекаться к решению тех проблем, с которыми сталкивается сегодня российское высшее образование, "поскольку они объединяют большое число студентов и хорошо представляют, как складывается ситуация в каждой стране".

© Photo : Минобрнауки России Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, президент московского филиала Ассоциации иностранных студентов Исса Шаабо, аспирант 4-го курса кафедры растениеводства и луговых экосистем Российского государственного аграрного университета - МСХА им. К.А. Тимирязева, член Ассоциации иностранных студентов Абиала Адевале Аурель, студентка 2 курса РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М Губкина, член Ассоциации иностранных студентов Чимбо Апугльон Лус Александра, студент 1 курса магистратуры института мелиорации, водного хозяйства и строительства имени А.Н. Костякова Российского государственного аграрного университета - МСХА им. К.А. Тимирязева, член Ассоциации иностранных студентов Акбаров Саидумара Иброхим Угли.

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