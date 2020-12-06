Фальков рассказал, сколько иностранных студентов отчислились из вузов РФ

В Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации проанализировали ситуацию в вузах, где обучается больше всего иностранцев.

КИШИНЕВ, 6 дек - Sputnik. Около 2,5 тысячи иностранных студентов отчислились из российских вузов с начала учебного года. Об этом заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, которого цитирует РИА Новости.

"И по притоку иностранцев, и по отчислению никакой разницы нет. В период с 1 сентября по 30 ноября прошлого года и этого года отчислились по 2,5 тысячи студентов. Мы взяли первые 50 вузов, где больше всего учится иностранцев", - заявил Фальков.

В ходе встречи с иностранными студентами Фальков ранее заявлял, что обучение иностранных студентов – один из приоритетов для российских вузов. "Мы заинтересованы в том, чтобы российское образование получали студенты из разных стран мира", – заявлял Фальков.

Он также сообщал, что вузы в РФ нацелены на индивидуальную работу с каждым иностранным студентом и готовы помогать им в сложившейся из-за пандемии ситуации.

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