В Иране сообщили, когда накажут виновных в крушении украинского Boeing

Шестеро человек были задержаны по делу о сбитом под Тегераном украинском самолете, троих позднее отпустили.

КИШИНЕВ, 6 дек - Sputnik. Виновные в крушении украинского самолета под Тегераном будут осуждены до годовщины авиакатастрофы. Об этом, как пишет РИА Новости, сообщила телерадиокомпания IRIB со ссылкой на военных.

"Даем слово, что судебный приговор для виновных в крушении украинского самолета будет вынесен до годовщины этого печального происшествия", - сказал заместитель командующего Корпусом стражей исламской революции.

Ранее официальный представитель судебной власти Ирана Голямхосейн Эсмаили сообщил, что шестеро человек были задержаны по делу о сбитом под Тегераном украинском самолете, троих позднее отпустили. Иран также заявлял о готовности выплатить компенсации семьям погибших украинцев.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Иранские военные 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.

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