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На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни

В Иране сообщили, когда накажут виновных в крушении украинского Boeing

Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201206/32787433/v-irane-soobschili-kogda-nakazhut-vinovnykh-v-krushenii-ukrainskogo-boeing.html

Шестеро человек были задержаны по делу о сбитом под Тегераном украинском самолете, троих позднее отпустили.

КИШИНЕВ, 6 дек - Sputnik. Виновные в крушении украинского самолета под Тегераном будут осуждены до годовщины авиакатастрофы. Об этом, как пишет РИА Новости, сообщила телерадиокомпания IRIB со ссылкой на военных.

"Даем слово, что судебный приговор для виновных в крушении украинского самолета будет вынесен до годовщины этого печального происшествия", - сказал заместитель командующего Корпусом стражей исламской революции.

На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
© Photo : Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
Иран признал, что сбил украинский Boeing, приняв его за вражеский самолет
Ранее официальный представитель судебной власти Ирана Голямхосейн Эсмаили сообщил, что шестеро человек были задержаны по делу о сбитом под Тегераном украинском самолете, троих позднее отпустили. Иран также заявлял о готовности выплатить компенсации семьям погибших украинцев.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Иранские военные 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.

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