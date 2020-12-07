Пока все спали: режим ЧС в Баварии, берег в медузах, Варум и Чебурашка

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КИШИНЕВ, 7 дек - Sputnik. Бавария второй раз за пандемию объявит режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса. Об этом заявил премьер-министр федеральной земли Маркус Зёдер.

Как пишет РИА Новости, во вторник за предложенные меры проголосует местный парламент, они вступят в силу и продлятся до 5 января.

Власти Баварии объявляют чрезвычайное положение второй раз с начала пандемии, впервые к такой мере прибегли 16 марта. Благодаря ЧС, по словам премьера, власти смогут лучше подготовиться к массовой вакцинации.

Планом предусмотрен запрет выхода на улицу без уважительных причин. В районах, где будет отмечено свыше 200 новых инфицированных на 100 тысяч населения за неделю, ограничение предусмотрено более жесткое: полный запрет на появление на улице с 21.00 до 5.00 следующего дня.

С 23 до 26 декабря, когда в Германии празднуют Рождество, будут введены послабления для групповых встреч. Сейчас число участников не должно превышать пять человек (не считая детей), они должны быть представителями двух домохозяйств.

Медузы усыпали береговую линию

Десятки тысяч крупных медуз выбросило на берег Мраморного моря в двух районах Стамбула.

По информации турецкого издания Cumhuriyet, причиной произошедшего мог стать недавний шторм. Отмечается, что городские службы проводят уборку береговой линии.

Как пишет mir24, в последнее время количество медуз в Средиземном, Эгейском, Мраморном, Черном и Азовском морях, а также в проливах Босфор и Дарданеллы значительно возросло – на этот факт обратили внимание ученые. Причиной может быть завершенное несколько лет назад расширение Суэцкого канала. Теперь медузы мигрируют в Средиземное море.

Второй причиной может быть возросший объем лова рыбы. В море растет количество планктона, которым питаются медузы.

Загрязнение морских вод названо в качестве третьей возможной причины. Медузы строят себе убежища в мусоре, увеличивая при этом свою популяцию.

За Чебурашку поговорит Варум, за Гену - Ярмольник

Новогоднюю короткометражку "Чебурашка. Секрет праздника" готовит для зрителей киностудия "Союзмультфильм". Заглавного героя озвучила эстрадная певица Анжелика Варум, а за Крокодила Гену "поговорил" актер театра и кино Леонид Ярмольник.

Описывая свои впечатления в Instagram, Варум рассказала, что мечтала попробовать себя в этом интересном и необычном жанре.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анжелика Варум (@avarum)

Шестиминутный мультфильм выполнен в технике 3D. Предсказуемо: автором песни для нового "Чебурашки" стал композитор и исполнитель Леонид Агутин.

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