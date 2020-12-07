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Курицы

В Японии из-за птичьего гриппа уничтожат 134 тысячи кур

Фото: pixabay.com
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201207/32791865/v-japan-iz-za-ptichego-grippa-unichtozhat-134-tysyachi-kur.html

Японское информагентство Киодо сообщает, что в префектуре Хиросима зафиксирована опасная вспышка инфекции.

КИШИНЕВ, 7 дек — Sputnik. Вспышка птичьего грипа в Хиросиме может быть высокопатогенной, пишет РИА Новости. Сообщается, что это уже шестая префектура в Стране восходящего солнца, где из-за инфекции прибегнут к уничтожению птицы.

Госпиталь в США во время эпидемии гриппа в 1918 году
© CC BY 2.0 / Otis Historical Archives Nat'l Museum of Health & Medicine / Emergency hospital during influenza epidemic, Camp Funston, Kansas
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Первые случаи птичьего гриппа выявили в Японии в начале ноября, с тех пор в стране уничтожили 2 миллиона кур - максимальное количество для одного сезона. Очаги птичьего гриппа за это время обнаружены в префектурах Кагава, Фукуока, Хего, Нара и Миядзаки.

По данным агентства Киодо, есть подозрения о высокой патогенности гриппа. На это указывают результаты анализов, взятых у погибших в в населенном пункте Михара птиц. В хозяйстве будут уничтожены 134 тысячи кур. Введен карантин на перемещение живой птицы и яиц в 10-километровой зоне вокруг фермы.

В префектуре Хиросима - 40 птицеферм, в них выращивают порядка 760 тысяч кур. В настоящее время сообщений об очагах птичьего гриппа на других фермах внутри префектуры не поступало.

Крупнейшая вспышка птичьего гриппа была зафиксирована на планете в 2003-2005 годах. По данным Всемирной организации здравоохранения, было инфицировано 389 человек из 15 стран мира, в 246 случаях пациенты скончались. Большинство случаев заражения произошло после прямого контакта людей с зараженными птицами. 

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