Названо самое массовое последствие коронавируса

Врач-имунолог рассказал о том, какое последствие перенесенного COVID-19 встречается чаще всего, а также о возможных причинах появления этой проблемы.

КИШИНЕВ, 7 дек - Sputnik. Специалист иммунолог-аллерголог Владимир Болибок отмечает, что повышенное давление все чаще проявляется как последствие перенесенной коронавирусной инфекции.

"Самое массовое с моей точки зрения — что я вижу у всех пациентов — это тенденция к повышению артериального давления из-за снижения эластичности сосудистых стенок по всему организму", — сказал он.

Главной причиной проявления этого симптома врач называет поражение сосудистой системы, а именно васкулит, возникающий в результате инфицирования организма COVID-19, сообщает РИА Новости.

"Васкулиты — это воспаления внутренней оболочки сосудов. Последствия этих васкулитов заключаются в том, что вокруг мелких сосудов остаются клетки воспаления. То есть воспаление закончилось, а клетки вокруг сосудов так и остались. И с течением времени эти клетки вызывают разрастание коллагена — сосуды становятся менее эластичными, чем были до заболевания", — объяснил Болибок.

По его словам, на данный момент трудно предсказать, насколько долговременными будут эти последствия. Опасность такого симптома заключается также в том, что невозможно предугадать, в какой именно орган попадет инфекция.

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