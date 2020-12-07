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Движение по автодороге Горис-Бердзор в районе города Лачин (Бердзор) в Нагорном Карабахе.

Лавров: Южный Кавказ из зоны противоречий превращается в регион стабильности

© Sputnik / Maksim Blinov
Общество
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Sputnik Молдова
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Совместное заявление Азербайджана, Армении и России от 9 ноября обеспечило договоренности для восстановления экономики и решения гуманитарных проблем.

КИШИНЕВ, 7 дек - Sputnik. Южный Кавказ превращается из региона противоречий в регион стабильности, Россия будет всячески этому содействовать, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Совместное заявление, которое было подписано премьер-министром Армении и президентами Азербайджана и РФ 9 ноября, которое остановило войну и обеспечило договоренности, позволяющие беженцам и внутренне перемещенным лицам вернуться к своим очагам, обеспечило договоренности для восстановления экономики, решения гуманитарных проблем", - заявил Лавров на встрече с армянским коллегой в Москве.

Степанакертский аэропорт
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"Договорились разблокировать все коммуникации – хозяйственные и транспортные. Тем самым мы можем реально создать условия для превращения Южного Кавказа из региона противоречий в регион стабильности и процветания в интересах всех живущих там народов. Мы будем всячески содействовать продвижению в этом направлении", - сказал он.

Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

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