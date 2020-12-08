Роспотребнадзор рассказал о самочувствии привитых "ЭпиВакКороной"

В российском ведомстве по надзору в сфере защиты прав потребителей отчитались о ходе испытаний вакцины от коронавируса, которую разработал научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор".

КИШИНЕВ, 8 дек — Sputnik. Нежелательных последствий после вакцинации 672 добровольцев старше 18 лет и 96 добровольцев старше 60 лет, привитых в рамках пострегистрационных испытаний вакцины "ЭпиВакКорона", не выявлено, все испытуемые чувствуют себя хорошо. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

"В рамках пострегистрационных клинических плацебоконтролируемых испытаний вакцины "ЭпиВакКорона" ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора первой дозой вакцины привито 672 добровольца в возрасте старше 18 лет и 96 добровольцев, участвующих в пострегистрационном клиническом испытании вакцины на людях старше 60 лет. Все добровольцы чувствуют себя хорошо, нежелательных последствий не выявлено", - отмечает ведомство.

Ранее сообщалось, что иммунитет после применения "ЭпиВакКороны" формируется через месяц после введения препарата, при этом не нужно уходить на карантин, однако необходимо соблюдать меры защиты. В течение трех недель после иммунизации не стоит допускать переохлаждения, перегрева и употребления алкоголя, чтобы вакцина была более эффективной.

Вакцина "ЭпиВакКорона" создана на проверенной платформе, что позволило сократить сроки ее разработки. Массовая вакцинация запланирована на 2021 год, при этом она будет добровольной и бесплатной для граждан России.

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