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Индия. Архивное фото.

ВОЗ направила в Индию специалистов для изучения неизвестного заболевания

© REUTERS / JAYANTA DEY
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201208/32807786/who-napravila-v-Indiyu-spetsialistov-dlya-izucheniya-neizvestnogo-zabolevaniya.html

Специалисты Всемирной организации здравоохранения помогают органам здравоохранения штата Андхра-Прадеш в проведении исследований.

КИШИНЕВ, 8 дек — Sputnik. Министерство здравоохранения Индии сообщило, что для расследования случаев неизвестного заболевания в городе Элуру будет создана специальная группа.

"Два медицинских сотрудника ВОЗ, занимающихся эпиднадзором, оказывают поддержку органам здравоохранения штата Андхра-Прадеш в проведении исследований", - заявил РИА Новости представитель организации.

По его словам, власти направило в Элуру дополнительные бригады скорой помощи и медицинских работников. Задействованы также специалисты ведущих институтов страны, они берут пробы воды и проводят анализы.

Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве.
© Sputnik / Alexey Vitvitsky
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Очаг неизвестного заболевания был выявлен в населенном пункте в воскресенье. Один человек скончался, общее количество заболевших превысило 800. У всех госпитализированных отмечаются головокружение, эпилептические припадки, внезапные обмороки, пена у рта и дрожь. Местные власти утверждают, что от человека к человеку заболевание не передается.

Как сообщило издание Times of India, причиной болезни могли стать токсичные хлорорганические соединения и средства защиты от комаров. Образцы воды, пищи и крови пациентов были направлены в лабораторию судебно-медицинской экспертизы для установления возбудителя инфекции.

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