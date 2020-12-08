ВОЗ направила в Индию специалистов для изучения неизвестного заболевания

КИШИНЕВ, 8 дек — Sputnik. Министерство здравоохранения Индии сообщило, что для расследования случаев неизвестного заболевания в городе Элуру будет создана специальная группа.

"Два медицинских сотрудника ВОЗ, занимающихся эпиднадзором, оказывают поддержку органам здравоохранения штата Андхра-Прадеш в проведении исследований", - заявил РИА Новости представитель организации.

По его словам, власти направило в Элуру дополнительные бригады скорой помощи и медицинских работников. Задействованы также специалисты ведущих институтов страны, они берут пробы воды и проводят анализы.

Очаг неизвестного заболевания был выявлен в населенном пункте в воскресенье. Один человек скончался, общее количество заболевших превысило 800. У всех госпитализированных отмечаются головокружение, эпилептические припадки, внезапные обмороки, пена у рта и дрожь. Местные власти утверждают, что от человека к человеку заболевание не передается.

Как сообщило издание Times of India, причиной болезни могли стать токсичные хлорорганические соединения и средства защиты от комаров. Образцы воды, пищи и крови пациентов были направлены в лабораторию судебно-медицинской экспертизы для установления возбудителя инфекции.

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