"Быть или не быть" (вакцинированным): Уильяма Шекспира привили от COVID-19

Со вторника в рамках массовой вакцинации иммунопрепарат начали получать самые уязвимые перед болезнью жители Соединенного королевства, в том числе пожилые люди.

КИШИНЕВ, 8 дек — Sputnik. Вторым человеком, получившим прививку от коронавируса после начала массовой вакцинации в Великобритании, стал пожилой мужчина по имени Уильям Шекспир, сообщает газета Daily Mail.

Gran, 90, kicks off UK's mass-vaccination (followed by William Shakespeare,81) as Hancock tearfully hails 'historic V-day' https://t.co/xOMHg9SS9d pic.twitter.com/zceD2TM9cW — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) December 8, 2020

​Британия первой на Западе начала вакцинацию населения от коронавируса. Со вторника в рамках этой беспрецедентной для современной Европы операции прививки начали получать самые уязвимые перед болезнью жители страны, в том числе пациенты домов престарелых и пожилые люди старше 80 лет. Первым пациентом, получившим вакцину, стала жительница Ковентри 90-летняя Маргарет Кинан.

Вторым вакцинированным стал Уильям Шекспир – 80-летний пациент медицинского центра при Университете Ковентри, сообщает газета.

Новости о вакцинации Шекспира, который к тому же является уроженцем графства Уорвик – родины великого поэта - вызвали множество шуток в социальных сетях.

В основном, пользователи используют каламбуры на основе шекспировских строк и названий. "Укрощение вируса" (Taming of the Flu), - написал один из них, переделав заглавие знаменитой комедии "Укрощение строптивой" (Taming of the Shrew).

Не обошлось и без сакраментального вопроса: "Быть или не быть вакцинированным".

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