Куда "переместится" культурная столица Европы в 2025 году

В этом году почетный статус принадлежит хорватской Риеке и ирландскому Голуэйу, затем придет черед Тимишоары (Румыния), Нови Сада (Сербия) и Элефсиса (Греция).

КИШИНЕВ, 8 дек — Sputnik. Город Хемниц в Германии станет одной из двух культурных столиц Европы в 2025 году, сообщает ЕвроПульс.

Пару Хемницу (с 1953 года по 1990 год — Карл-Маркс-Штадт) составит один из четырех словенских городов: Любляна, Нова-Горица, Пиран или Птуй. Точно станет известно до конца 2020-го.

Девизом Хемница будет "Увидеть невиданное", а программу посвятят локальным сообществам и достопримечательностям, которые туристы и историки зачастую обходят своим вниманием.

Титул культурной столицы Европы присуждается европейским городам с 1985 года. Независимое жюри отбирает победителей среди городов, представивших культурную программу на целый год. Они получают поддержку ЕС, новых гостей и возможность привлечь инвесторов.

Культурные столицы Европы в этом году — хорватская Риека и ирландский Голуэй. Из-за пандемии коронавируса COVID-19 и последовавших ограничений они сохранят за собой этот титул до конца апреля 2021 года.

Период полномочий культурных столиц 2021 года — Нови Сада (Сербия), Тимишоары (Румыния) и Элефсиса (Греция) – тоже будет изменен, чтобы каждый город смог провести запланированные мероприятия и привлечь туристов и инвестиции.

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