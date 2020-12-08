Очередной таинственный монолит обнаружили в Колумбии, на этот раз "золотой"

Загадочные инсталляции, авторство которых приписывают инопланетным цивилизациям, продолжают появляться. Шестой подобный артефакт "возник" в Южной Америке, и, по мнению местных жителей, он способен контролировать другие обелиски.

КИШИНЕВ, 8 дек — Sputnik. Монолит был обнаружен в муниципалитете Чиа колумбийского департамента Кундинамарка, сообщает британская Daily Mail. Новый обелиск отличается от всех, найденных прежде.

Он также треугольный в сечении, но сделан из золотистого материала, в то время как все остальные объекты серебристые.

Из-за цвета, выделяющего монолит в череде остальных, местные жители тут же окрестили его главным и даже приписали ему способность "контролировать все остальные".

Так же, как и предыдущие пять обелисков, колумбийский был найден в отдалении от оживленных мест, но на открытой местности, вокруг него нет никаких следов, которые могли бы свидетельствовать о его установке людьми.

Местные жители говорят, что монолит был установлен инопланетянами. Власти пока никак не прокомментировали его неожиданное появление.

Ранее были опубликованы сообщения о внезапном появлении монолитов из серебристого металла в пустыне американского штата Юта, а затем - в Румынии, Калифорнии и на британском острове Уайт. Далее еще один серебристый обелиск появился в Нидерландах, в заповеднике "Кикенберг".

В минувшее воскресенье американская арт-группа The Most Famous Artist заявила в Instagram, что именно она установила загадочный монолит в пустыне Юты.

"Если под "вы" подразумеваете нас, то да", – ответила арт-группа в комментариях под одним из постов на вопрос, является ли она автором обелиска.

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