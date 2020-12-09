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Вакцинация

Cовет желающим привиться от COVID-19: на 56 дней воздержитесь от алкоголя

© Sputnik / Виталий Белоусов
Общество
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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (59)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201209/32809103/dva-mesyatsa-bez-alkogolya--sovet-zhelayuschim-privitsya-ot-koronavirusa.html

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что как минимум за две недели до вакцинации от коронавируса и 42 дня после нельзя принимать алкоголь.

КИШИНЕВ, 9 дек — Sputnik. Специалисты рекомендуют желающим сделать прививку от коронавируса хотя бы на время отказаться от самых распространенных вредных привычек — употребления спиртных напитков и курения.

В эфире радио "Комсомольская правда" глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, чем опасно употребление алкоголя для организма, переживающего действие вакцины.

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"Это напряжение для организма. Если мы хотим, чтобы у нас было здоровье и защитная реакция — не надо пить алкоголь... Как минимум две недели до иммунизации надо прекратить прием алкоголя. 42 дня от первой инъекции — это формирование иммунитета, и нужно поберечься", — объяснила Попова.

Глава ведомства также рекомендовала отказаться от курения, так как дым вызывает раздражение в легких, оказывая негативное влияние на иммунную систему и на общее состояние организма.

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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (59)

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